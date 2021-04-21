Вже приїжджав молитися з Януковичем – Зеленський запропонував Путіну зустрітися на українському Донбасі

Вперше Путін, тоді ще виконуючий обов'язки президента Росії, відвідав Київ у 2001 році. Політик зустрівся з тодішнім президентом України Леонідом Кучмою

Президент Володимир Зеленський звернувся до російського лідера Володимира Путіна і запропонував йому зустрітися на Донбасі, де триває війна. "Сьогодні" пропонує згадати візити Путіна в фотографіях.

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У період президентства Кучми Путін часто відвідував Україну. Під час своїх приїздів російський політик багато говорив про постачання газу, реструктуризацію українських боргів та "інтереси двох країн".

/ Фото: kremlin.ru

Реклама / Фото: kremlin.ru

/ Фото: kremlin.ru

У 2000 році в межах саміту глав держав СНД Путін зустрічався в українському Криму з Лукашенком і не тільки.

/ Фото: kremlin.ru

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У 2001 році Путін прилетів у Дніпро – знову зустрічався з Кучмою, відвідав "Південний машинобудівний завод" і поклав квіти до пам'ятника Пушкіну.

/ Фото: kremlin.ru

Влітку 2001 року російський президент приїхав до Криму з триденним візитом – побував у Херсонесі і дитячому таборі "Артек". Тоді ж відбувся парад чорноморських флотів України і РФ – захід був приурочений до Дня Військово-Морського Флоту Росії.

Реклама / Фото: kremlin.ru

/ Фото: kremlin.ru

А це Путін на святкуванні 10-річчя незалежності України.

/ Фото: kremlin.ru

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/ Фото: kremlin.ru

14 грудня 2001 року в Харкові відбувся енергетичний форум. Тоді глава РФ говорив про багату й квітучу Україну, "братню країну" і стратегічне партнерство з нашою державою.

/ Фото: kremlin.ru

У 2005 Путін приїхав знайомитися з новим керівництвом України – президентом Віктором Ющенком і прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. Налагоджував політичні зв'язки.

"Ми маємо бути впевнені, що транзит російського газу нашим західним партнерам в Європу буде працювати як годинник ... Найбільш природним партнером є Німеччина – найбільший споживач російського газу, основні обсяги якого отримує через газотранспортну систему України", – заявив під час зустрічі з главою уряду Путін.

/ Фото: kremlin.ru

Як писали тоді ЗМІ, ввечері Ющенко з дружиною приймали російського президента на своїй дачі в Нових Безрадичах і показували колекцію предметів українського народного побуту, народного одягу, предметів трипільської культури.

/ Фото: kremlin.ru

А у 2012 році президент Росії приїхав до Києва на святкування 1025-річчя Хрещення Русі. Разом з Віктором Януковичем він молився на Володимирській гірці, щоправда, про що – невідомо. Напевно, про окупацію Криму або розширення "руского міра".

Саме тоді Путін виголосив свою знамениту фразу про газовий контракт: "ввечері стільці, але гроші вперед".

"Є чудовий твір, який люблять усі ("12 стільців"): можна ввечері стільці, а вранці гроші. Можна. Можна вранці стільці, а ввечері гроші. Можна. Але гроші вперед", – сказав політик.

/ Фото: kremlin.ru

/ Фото: kremlin.ru

Навіщо Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі і що думають про це експерти – читайте в матеріалі "Сьогодні".

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