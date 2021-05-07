Медицина, сирітство та Донбас: Фонд Ахметова випустить серіал про допомогу українцям (фото)

За весь час існування проекту ліки і продуктові набори отримали 3,5 млн жителів Донбасу

/ Фото: Фонд Ріната Ахметова

У травні Фонд Ріната Ахметова запустить міні-серіал, який розповість про боротьбу з COVID-19, підтримку дітей-сиріт та переселенців з окупованого Донбасу.

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"Робоча назва – "Сила Допомоги однієї людини". Кожна серія – до трьох хвилин, заснована на реальних подіях. Герої – збірні образи, які ввібрали в себе десятки, сотні, а іноді і тисячі історій наших благоотримувачів, волонтерів та партнерів", – розповіла Наталя Ємченко, член наглядової ради Фонду.

Короткометражки, створенням яких займалося креативне агенство STRILA, будуть присвячені наймасштабнішим проектам Фонду – "Боротьба з COVID-19 в Україні", "200 швидких для України", про Гуманітарний Штаб Ріната Ахметова і програму "Рінат Ахметов – дітям. Сирітству – ні!".

/ Фото: Фонд Ріната Ахметова

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/ Фото: Фонд Ріната Ахметова

За словами авторів, особливо драматичним вийшов міні-фільм про Гуманітарний Штаб Ріната Ахметова. Це найбільша програма Фонду, яка з 2014 року допомагає запобігти гуманітарній катастрофі на сході України. За весь час існування проекту ліки і продуктові набори отримали 3,5 млн жителів Донбасу.

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/ Фото: Фонд Ріната Ахметова

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/ Фото: Фонд Ріната Ахметова

/ Фото: Фонд Ріната Ахметова

Нагадаємо, раніше розповідалося, що Фонд Ахметова допоміг повернути слух семирічній Поліні з Донбасу.