Кінець січня буде важким: чи уникнуть українці справжнього локдауну

Медики прогнозують до 16 тисяч нових інфікованих уже через два тижні

Якби Україна була повністю ізольована, то епідемія коронавірусу затухала б і нового спалаху захворюваності ми б не побачили. Але оскільки інкубаційний період коронавірусної хвороби становить близько 14 днів, то пік захворюваності ще попереду. Про це йдеться в авторській статті на сайті "Сьогодні".

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Лікар-інфекціоніст із Харкова Інна Андрусович каже:

"Ще не минув інкубаційний період. Десь на старий Новий рік, числа 14-15-го, ми будемо мати зростання захворюваності. Тому пік ще попереду. Плюс на період локдауну хтось поїхав у відпустку до Єгипту, хтось на Буковель. Всі вони повернуться після обмежень. І числа 28-го, я думаю, ми можемо побачити зростання і до 16 тисяч хворих (на добу)".

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МОЗ сподівається стримати нову хвилю захворювань чинним карантином. Обмеження так чи інакше повинні спрацювати. Але водночас українці можуть поїхати, наприклад, на Буковель, і це може нівелювати всі жорсткі заходи, зазначає голова Робочої групи з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 НАН України Ігор Бровченко:

"Святкові дні привели до аномально низьких статистичних значень – менше від очікуваних, але це природно, адже люди менше звертаються і лабораторії менше працюють. Думаю, скоро в статистиці з'являться ті, кого не виявили під час свят".

Однак в МОЗ зазначають, що якби не запровадили посилені обмеження, то вже до кінця місяця довелося б вводити справжній локдаун – з повною забороною громадянам залишати домівки, за винятком лише тих, хто забезпечує роботу ключової інфраструктури країни.

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Нагадаємо, прем'єр Денис Шмигаль пояснив відмінності локдауну в Україні та Європі. За його словами, посилення карантинних заходів дозволить уникнути катастрофи.

Більше читайте на сайті "Сьогодні" в статті: "Коронавірус під час локдауну: коли буде новий пік захворюваності в Україні".

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