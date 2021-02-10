Медики заявили, що 45% українців перехворіли на COVID-19: відповідаємо на головні запитання

Майже половина населення в Україні перехворіло на COVID-19 та може мати імунітет. Такі дані останніми днями з'являються від різних вчених. Близько 45% українців можуть уже мати антитіла в організмі.

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Сайт "Сьогодні" з'ясував, чи справді так багато українців могли перехворіти та чи означає це, що їм не потрібна вакцинація.

Скільки українців має імунітет?

Понад 1,25 млн українців перехворіли на COVID-19. Це тільки ті, у кого тест підтвердив захворювання. Та ще є люди, які хворіли безсимптомно або в легкій формі й не звертались до лікаря. Скільки таких – ніхто не знає.

Кілька вчених в Україні спробували оцінити, скільки людей може мати імунітет. Цифри вражають.

Близько 45% піддослідних мають антитіла до вірусу SARS-CoV-19.

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Такі цифри нещодавно оприлюднив Борис Донськой, старший науковий співробітник Лабораторії імунології з науковою групою вірусології при Інституті педіатрії, акушерства і гінекології ім. О.М. Лук’янової.

"Дослідили рандомну групу здорових дорослих. 45% популяції має вже IgG. До весни екватор пройдемо і переможемо пандемію олдскульним середньовічним способом", – написав імунолог.

Антитіла перевірили приблизно у 4000 людей.

"Це поки показники не про Україну. Ці цифри більше стосуються Києва. Мене цікавила саме середня вікова категорія – люди, які активно працюють, подорожують, ведуть активний спосіб життя. Ті люди, які працюють дистанційно чи ізолювалися, то там можуть бути цифри на порядок менші. Серед сільського населення цифри теж можуть бути менші. Треба досліджувати різні вікові групи, бо вони суттєво можуть відрізнятися", – розповів "Сьогодні" Борис Донськой.

/ Фото: Facebook

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Але схожі цифри назвала і Наталя Виноград, докторка медичних наук, професорка і експертка ВООЗ з реагування на біологічні загрози.

За її даними, 43% українців вже мають антитіла до вірусу SARS-CoV-19. Це виявили вчені Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.

За словами епідеміологині, вчені серологічно (досліджуючи сироватку крові) протестували обмежені колективи у Києві та кількох регіонах, приблизно по 700 осіб. При цьому, коли власників антитіл запитали, якими були прояви хвороби, більшість їх відповіли, що взагалі не хворіли.

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Скільки треба протестувати українців?

45% і навіть більше перехворілих можуть давати реальний показник, каже епідеміологиня Людмила Мухарська.

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Для цього потрібно провести дослідження у кожній області. Показники на півночі й півдні, заході й сході країни можуть відрізнятися, зазначає Ігор Бровченко.

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Це означає, що перехворілим не потрібна вакцинація?

Як довго зберігається імунітет після COVID-19, ще невідомо. Це питання відкрите у всьому світі.

Ще немає достатнього строку спостереження, щоб сказати, скільки імунітет може тривати. Пройшло трохи більше року від виявлення вірусу і лише місяць-два від початку активної вакцинації. Цього недостатньо, щоб робити висновки, вважає епідеміологиня Людмила Мухарська.

І через це думки, чи потрібно вакцинуватися перехворілим, різняться.

Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує вакцинувати всіх, незалежно від того, чи хворіла людина. У Міністерстві охорони здоров’я України теж дотримуються такої думки.

Що точно не можна робити – чекати, поки перехворіють усі й відмовитися від вакцинації.

Такий спосіб набуття колективного імунітету в ВОЗ вважають неетичним і проблематичним. Поширення COVID-19 призводить до непотрібних інфікувань, страждань та смертей.

В Україні початок кампанії очікується приблизно 15 лютого. А поки (15-16 лютого) МОЗ обіцяє запустити інформаційний портал з питань вакцинації, на якому можна буде записатися, щоб зробити щеплення.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, скільки осіб вакцинують першими і кого саме.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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