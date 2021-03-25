Медсистема на межі колапсу: чому прогноз НАНУ викликає велике занепокоєння

Восени кількість госпіталізацій становила 18 800, а сьогодні більш як 40 тисяч

НАН України дала прогноз, що до 6 квітня захворюваність на COVID-19 сягне 31 тисячі на добу. Сайт "Сьогодні" попросив прокоментувати прогноз вчених правозахисника і дисидента Йосипа Зісельса, який зазвичай не довіряє офіційній статистиці і заснованим на ній прогнозами.

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Працювати з офіційними цифрами нема сенсу, вони все брехливі і прогнози будуть неадекватні, впевнений Зісельс. Єдині цифри, яким можна довіряти, – це госпіталізації, зайнятість реанімації та ШВЛ.

Проте Зісельс, який вже давно займається спостереженням за пандемією, прогнози вчених з НАН України в цілому підтвердив.

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Під час попередньої хвилі ми мали таку ж кількість хворих, як і сьогодні. На 13 листопада було 266 тис. хворих, в зараз – 263 тисяч, зазначає Йосип Зісельс.

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Але восени кількість госпіталізацій становила 18 800, а сьогодні більш як 40 тисяч, тоді кількість хворих в реанімації була 1638, а сьогодні близько 3000, тоді на ШВЛ були 610 хворих по Україні, а сьогодні – 1300.

"Тобто, за тієї ж кількості хворих має вдвічі важчий характер перебіг епідемії. Це викликає велике занепокоєння за долю медичної системи, яка стрімко наближається до свого колапсу", – каже Йосип Зісельс.

Нагадаємо, 24 березня в Україні виявили 16 669 нових випадків інфікування коронавірусом, померли 362 українця. Отже, було побито "рекорд" щодо числа смертей і нових випадків за добу.

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