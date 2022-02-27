Медведчук втік. Він зник у невідомому напрямку – ЗМІ

Кум Путіна майже рік перебував під домашнім арештом

Місцезнаходження Медведчука невідоме / Колаж "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні

Глава політради "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук, який перебував під домашнім арештом з 13 травня 2021 року, зник з місця, де суд зобов'язав його бути до закінчення розслідування.

Про це повідомляє "Дзеркало тижня", посилаючись на джерела в Офісі генпрокурора.

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Що відомо

За даними джерел видання, 26 лютого Генпрокуратура доручила Нацполіції перевірити наявність Віктора Медведчука за адресою, де він має перебувати під домашнім арештом. Нацполіція прибула на місце, але Медведчука там не було.

Офіційного коментаря наразі немає.

Колишній радник глави МВС України Антон Геращенко підтвердив цю інформацію у своєму телеграм-каналі.

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"Перевірив. Підтверджую. Зрадник України Медведчук втік з-під домашнього арешту. Коли переможемо, знайдемо того суддю, який ухвалив зняти з нього браслет і ТРО Києва сердечно поговорить з ним. Зі зрадником Медведчуком буде складніше, якщо його зараз не спіймати, то свій залишок життя він проведе в РФ разом з Януковичем. До речі, Медведчук точно знав, що буде повномасштабне вторгнення, і тому Оксана Марченко спішно втекла з України через Білорусь, – написав Геращенко.

Гучна справа