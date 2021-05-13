Медведчук розповів, де знаходиться підслідний депутат Козак

За словами нардепа, він контактував зі своїм соратником: "це мій друг, це член політради нашої партії. Звичайно, ми контактували"

Народний депутат Тарас Козак, якого підозрюють в державній зраді і замаху на розграбування нацресурсів в Криму, знаходиться в Білорусі.

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Про це заявив лідер партії "ОПЗЖ" Віктор Медведчук.

"Я знаю, де знаходиться народний депутат Тарас Козак. Він знаходиться на лікуванні в Білорусі", – зазначив він.

За словами Медведчука, він контактував зі своїм соратником: "це мій друг, це член політради нашої партії. Звичайно, ми контактували".

Нагадаємо, сьогодні Печерський районний суд Києва відправив депутата Віктора Медведчука під домашній арешт. Сам політик назвав розслідування проти себе політичною розправою, він заперечує всі звинувачення.

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Всі подробиці в спецтемі Суд над Медведчуком