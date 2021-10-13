Медведчука залишили під домашнім арештом і COVID-сертифікат при в'їзді в Одесу — головні новини за ніч

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У Києві за порушниками карантину будуть стежити камери? Ми перевірили чутки
У листопаді в Києві з'являться перші камери відеоспостереження, які будуть контролювати дотримання громадянами маскового режиму і соціальної дистанції. Таку ідею озвучили в Міністерстві охорони здоров'я України.
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Медведчуку продовжили домашній арешт
Печерський районний суд 12 жовтня обрав запобіжний захід народному депутату від "Опозиційної платформи – За життя" Віктору Медведчуку у справі про державну зраду і сприяння тероризму. Його залишили під домашнім арештом до 7 грудня.
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В Одесі поліція перевірятиме COVID-сертифікати у пасажирів автобусів і водія перед в'їздом в місто. Відповідальність за пасажирів, які не щеплені проти COVID-19, буде нести перевізник.
Apple скоротить виробництво iPhone 13: у чому причина?
Американський техногігант Apple скоротить виробництво iPhone через брак чипів. У 2021 році буде випущено на 10 мільйонів iPhone 13 менше.