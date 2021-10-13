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СЬОГОДНІ Новини України

Медведчука залишили під домашнім арештом і COVID-сертифікат при в'їзді в Одесу — головні новини за ніч

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
13 жовтня, 06:00
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Нардепу Віктору Медведчуку продовжили домашній арешт, а в охочих відвідати Одесу перевірятимуть COVID-сертифікати
Медведчук залишився під домашнім арештом, а у пасажирів автобусів, які їдуть в Одесу, перевірятимуть COVID-сертифікати/Колаж: Сьогодні
Медведчук залишився під домашнім арештом, а у пасажирів автобусів, які їдуть в Одесу, перевірятимуть COVID-сертифікати/Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

У Києві за порушниками карантину будуть стежити камери? Ми перевірили чутки

У листопаді в Києві з'являться перші камери відеоспостереження, які будуть контролювати дотримання громадянами маскового режиму і соціальної дистанції. Таку ідею озвучили в Міністерстві охорони здоров'я України.

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Людей намагаються змусити носити макси та дотримуватися дистанції/Колаж: Сьогодні
Людей намагаються змусити носити макси та дотримуватися дистанції/Колаж: Сьогодні

Медведчуку продовжили домашній арешт

Печерський районний суд 12 жовтня обрав запобіжний захід народному депутату від "Опозиційної платформи – За життя" Віктору Медведчуку у справі про державну зраду і сприяння тероризму. Його залишили під домашнім арештом до 7 грудня.

Фото Олександра Махова, "Сьогодні"
Фото Олександра Махова, "Сьогодні"

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Перед в'їздом в Одесу перевірятимуть COVID-сертифікати

В Одесі поліція перевірятиме COVID-сертифікати у пасажирів автобусів і водія перед в'їздом в місто. Відповідальність за пасажирів, які не щеплені проти COVID-19, буде нести перевізник.

COVID-сертифікати перевірятимуть у пасажирів автобусів/Колаж: Сьогодні
COVID-сертифікати перевірятимуть у пасажирів автобусів/Колаж: Сьогодні

Apple скоротить виробництво iPhone 13: у чому причина?

Американський техногігант Apple скоротить виробництво iPhone через брак чипів. У 2021 році буде випущено на 10 мільйонів iPhone 13 менше.

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У Apple не вистачає чипів для нових iPhone/Колаж: Сьогодні
У Apple не вистачає чипів для нових iPhone/Колаж: Сьогодні

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