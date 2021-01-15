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"Медзакупівлям України" заборонили займатися вакцинами від коронавірусу

15 січня, 11:52

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Міністр Степанов пояснив, чому уряд змінив закупівельну організацію

Держпідприємство "Медичні закупівлі України" позбавили повноважень займатися переговорами і поставками вакцини від коронавірусу в країну. Тепер цим займатиметься британське агентство Crown Agents.

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Як повідомляє "Сьогодні", про це на прес-брифінгу 15 січня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми змінили закупівельну організацію, оскільки за підсумками 2020 року роботу ДП "Медичні закупівлі України" була вкрай неефективною. Неефективною я вважаю організацію процесу керівництвом цієї компанії", – пояснив Степанов.

Відповідне рішення було прийнято на позачерговому засіданні уряду. Керівник МОЗ зазначив, що у Crown Agents будуть повноваження на укладання контрактів і логістичний супровід вантажів, однак переговори з виробниками вакцин вестимуть міністерство і керівництво держави.

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Нагадаємо, раніше цього місяця між МЗУ та Міністерством охорони здоров'я виник публічний конфлікт. Держпідприємство заявило про блокування його роботи внаслідок незатвердження МОЗ тимчасового плану використання бюджетних коштів на 2021 рік, що не дає можливості фінансувати його операційну діяльність.

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Степанов назвав це "фейком" і запевнив, що фінплан підприємства був затверджений 10 грудня і переданий в ДП.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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МОЗ вакцина коронавірус Максим Степанов COVID-19 Медичні закупівлі України
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