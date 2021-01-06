"Медзакупівлі" звинуватили Степанова в маніпуляціях навколо вакцини від коронавірусу

Триває публічний скандал між керівництвом Міністерства охорони здоров'я та ДП "Медичні закупівлі України", пов'язаний з фінансуванням закупівлі ліків і вакцин від коронавірусу.

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Держпідприємство на своїй сторінці в Facebook звинуватило міністра охорони здоров'я Максима Степанова в маніпулюванні фактами.

"Медзакупівлі" назвали неправдою слова міністра про те, що Україна з травня-2020 веде переговори про закупівлю вакцини.

"Ті країни, які влітку почали вести переговори щодо закупівлі вакцин, вже в кінці грудня 2020 року – початку січня 2021 почали вакцинацію своїх громадян. Якби Україна дійсно почала переговори в травні, зараз ми точно повинні мати вакцини", – заявили в держпідприємстві.

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Там також вважають маніпуляціями слова Степанова про те, що Україну дискредитують перед світовою спільнотою.

"Дискредитація іміджу країни полягає у відсутності конкретних рішень і дій у взаємодії з контрагентами, а також в імітації активної діяльності без реальних кроків", – кажуть в "Медзакупівлях" і нагадують, що один з виробників вакцини попередив про вихід з переговорів, оскільки занадто довго чекав рішення МОЗу щодо закупівлі.

Заяву Степанова про те, що держпідприємство працює в штатному режимі, а його фінансовий план затвердили 10 грудня і передали в ДП "Медичні закупівлі", також піддали критиці. На підприємстві кажуть, що цей фінансовий план не має стосунку до фінансування ДП 2021 року. Простими словами – це бізнес-план підприємства на рік.

У "Медзакупках" кажуть, що 21 і 31 грудня направляли тимчасовий план використання бюджетних коштів, однак він був відхилений Міністерством охорони здоров'я і зараз у держпідприємства нема жодного фінансового документа, який би підтверджував зобов'язання ДП, що блокує його роботу.

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На підприємстві також відкидають звинувачення МОЗу в неефективності і провалі закупівель ліків для сердечників і хворих на рак дітей і нагадують, що для проведення будь-яких закупівель необхідно детальне планування і час для пошуку альтернативних рішень, коли щось піде не за планом.

"Водночас перелік товарів до закупівлі був доведений до нас на початку червня 2020 року, а по АРВ терапії – на початку вересня 2020 року", – кажуть у держпідприємстві.

Тендерні процедури тривають 2,5 місяця, і якщо отримати документи від МОЗ в середині вересня, то повноцінно вийти на переговори можна тільки на початку грудня, нагадують в "Медзакупівлях".

"Будь-який професійний закупівельник, та і "міцний господарник" знає, що місяць до закінчення бюджетного року – це критично мало. ... За нашими розрахунками нам не вистачило буквально одного місяця, щоб успішно завершити закупівлі за цими позиціями. Тобто рівно той один місяць, який МОЗ України бюрократично витратило на імітацію погодження документів" , – заявили в держпідприємстві.

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Нагадаємо, у жовтні-2020 Кабмін змінив процес держзакупівель медичних товарів і послуг і фактично усунувши ДП "Медичні закупівлі України" від прийняття рішень, передавши ці повноваження Міністерству охорони здоров'я.

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