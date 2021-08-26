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Мендель порозмірковувала про щастя і демократію, запостивши "диявольське" фото

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
26 серпня, 00:21
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Експрес-секретар президента на тлі дивної фотографії заявила, що щаслива нація неможлива без демократії і закликала поважати і цінувати один одного
Юлія Мендель виклала своє бачення демократії на фоні дивного фото
Юлія Мендель виклала своє бачення демократії на фоні дивного фото / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній прес-секретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель, яка раніше скаржилася на цькування, вважає, що нація не може бути щасливою без демократії, а нещасні люди не можуть керувати державою.

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Своїми роздумами вона поділилася з підписниками в Instagram, супроводивши їх несподіваним фото.

"Нещасливі люди не можуть керувати державою. Бо нещасливі не можуть робити щасливими когось іншого. Так само як тільки той, хто знає, що таке свобода, може будувати демократію", – написала екс-прес-секретар президента.

Мендель також впевнена, що "щаслива нація неможлива без демократії" і закликала поважати і цінувати один одного.

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Нагадаємо, раніше Юлія Мендель похвалилася новою відвертою фотосесією і заявила, що протягом двох років зазнавала дискредитації та ненависті.

Ми також писали, що Мендель написала і видала книгу "Кожен з нас президент", в якій вона розповіла про Гітлера, генетичний код щастя і херсонський суржик, а також про те, чому Порошенко більше не стане президентом.

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