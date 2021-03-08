Мендель розповіла про першу зустріч із Зеленським

Речниця зазначила, що президент їй подобався з дитинства

Речниця президента України Юлія Мендель розповіла про перше знайомство з Володимиром Зеленським.

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Відповідна заява прозвучала під час інтерв'ю Олесі Бацман.

"По-перше, на екрані. Я дивилася його з дитинства. Пам'ятаю, він мені дуже подобався, тому що був яскравим, весело жартував..." – розповіла вона.

За словами Мендель, перша зустріч з главою держави відбулася в період президентських перегонів – між першим і другим туром.

"Ми подалися на інтерв'ю від New York Times десь в січні, але багато було запитів – вони всім відмовляли, було тільки BBC якесь інтерв'ю – і все. Це вони так тримали загадку, а потім ми в квітні прийшли, нас було близько десяти: був Bloomberg, New York Times, був Atlantic Council, були німецькі видання, Spiegel, по-моєму" , – зазначила вона.

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Нагадаємо, раніше Мендель розповіла, що президент Зеленський попросив на день народження.

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