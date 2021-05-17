"Мене викрали дуже впливові люди": суддя Чаус вийшов на зв'язок (відео)

Скандальний суддя заявив, що збирається повернутися в Україну і дати відповіді на всі питання

Колишній український суддя Микола Чаус вперше за довгий час вийшов на зв'язок і розповів про своє викрадення у Молдові.

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Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці в Telegram.

"Як бачите – я живий і здоровий, і все у мене в порядку. На цей момент я перебуваю у повній безпеці. Крім того, всі мої кінцівки на місці і щелепа без видимих пошкоджень", – сказав він.

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Екссуддя відмовився розкрити своє місцезнаходження, але підтвердив, що викрадення дійсно було.

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"Відтоді мене постійно залякували розправою, змушуючи цим самим перебувати в Молдові. Люди, причетні до цього, боялися і бояться, що я повернуся і почну говорити. Найближчим часом я маю намір з'явитися в Україні і дати відповіді на всі питання", – резюмував Чаус.

Нагадаємо, 3 квітня в центрі молдавської столиці відбулося викрадення судді Миколи Чауса, який втік з України і оголошений в міжнародний розшук.

Своєю чергою в СБУ помітили викрадення Чауса і відкрили справу.