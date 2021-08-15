Мер Кривого Рогу Костянтин Павлов знайдений мертвим у дворі власного будинку – фото

На тілі чоловіка виявили вогнепальне поранення в області грудної клітини

На місці працюють правоохоронці. Фото: колаж "Сьогодні"

Мер Кривого Рогу Костянтин Павлов помер у неділю, 15 серпня. Тіло чоловіка знайшли у власному дворі. Зараз на місці події працюють правоохоронці, відкрито кримінальне провадження.

Реклама

"Сьогодні" публікують фото з місця події.

Фото: "Сьогодні"

Фото: "Сьогодні"

Фото: "Сьогодні"

Що сталося?

Реклама

Стало відомо, що тіло чоловіка знайшли в селі Вільне на подвір’ї власного домогосподарства. На ньому виявлено вогнепальне поранення в ділянці грудної клітки. Поруч із ним лежала мисливська рушниця.

Фото: "Сьогодні"

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 ККУ – вбивство. Наразі на місці працюють правоохоронці та криміналісти. Встановлюють свідків події, оглядають подвір'я. Зазначається, що на місце також виїхала слідчо-оперативна група центрального апарату Національної поліції України.

Фото: "Сьогодні"

Читайте також:

Реклама

У Черкаській області знайшли труп у багажнику з грошима. Що відомо про вбитого

Фото: "Сьогодні"

Що відомо про Костянтина Павлова?

Чоловік народився у Кривому Розі у 1973 році.

Працював в Інституті ринкових відносин, заступником директора на підприємстві "Кривбасконсалтінг" та заступником начальника АТ "Південний ГЗК".

З 2006 по 2012 обіймав посаду першого заступника міського голови, пізніше став народним депутатом 7 та 8 скликання.

У 2020 році переміг на виборах мера Кривого Рогу. Він був кандидатом від ОПЗЖ. У другому турі він переміг кандидата від партії президента "Слуга народу".

Раніше ми повідомляли, що в Києві знайшли застреленим народного депутата .

Також нагадаємо, в Новомосковську Дніпропетровської області помер депутат місцевої міськради Андрій Олександрович , Який постраждав під час вибуху і пожежі в своїй квартирі.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: