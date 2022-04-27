Мер Новомосковська запропонував перейменувати місто

Його назва пов'язана з Росією

Рєзнік хоче перейменувати Новомосковськ/Фото: колаж: "Сьогодні"

Міський голова Новомосковська Сергій Рєзнік заявив, що місто необхідно перейменувати. Його назва пов'язана із державою-окупантом.

Про це повідомляє "Україна 24" у Telegram.

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"Зараз у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про деколонізацію топонімії. Тобто пропонується заборонити назви географічних об’єктів, що пропагують і символізують державу-окупанта — Російську Федерацію", — зазначив Рєзнік.

У Києві хочуть перейменувати п'ять станцій метрополітену

У Києві виступають за перейменування п'яти станцій столичного метро, назви яких перегукуються з Росією та Білоруссю.

Глава КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський повідомив, що вже звернувся до міського голови з ініціативою перейменування станцій.

"Наші люди укриваються на "Дружби народів", поки ця так звана "дружба народів" вбиває їх земляків, сусідів, родичів та нищить нашу країну. Такого не може бути", – пояснив Брагінський.

Можуть перейменувати станції:

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"Дружби народів",

"Площа Льва Толстого",

"Берестейська",

"Мінська",

"Героїв Дніпра".

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