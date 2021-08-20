Меркель злітала до Путіна, а РНБО ввіла санкції проти Шарія і Гужви – головні новини СЬОГОДНІ

Ангела Меркель і Володимир Путін обговорили питання України, а Бюро економічної безпеки отримало главу

У Москві канцлер ФРН Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін обговорили Мінські угоди, транзит газу через Україну і вирок Олексія Навального. У Києві РНБО ввіла санкції проти головного редактора порталу "Страна" Ігоря Гужви, блогера і колишнього журналіста Анатолія Шарія та його дружини Ольги. У Вашингтоні ввели санкції проти "Північного потоку – 2".

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В гостях у Путіна

Канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Росії Володимир Путін залишилися на своїх позиціях з усіх ключових питань / Фото Reuters

Днем в Москві пройшли переговори канцлера ФРН Ангели Меркель з президентом РФ Володимиром Путіним. Як повідомили лідери на спільній прес-конференції, в "конструктивній діловій обстановці" вони обговорили російсько-німецькі відносини, тюремне ув'язнення російського опозиціонера Олексій Навальний, конфлікти в Україні, Афганістані, Сирії, Лівії та Білорусі.

Сенсацій не сталося. Сторони залишилися на своїх давно відомих позиціях в тому числі і з питань України. Зокрема, обговорили конфлікт на Донбасі і "Мінські угоди", а також збереження транзиту російського газу через Україну після запуск газопроводу "Північний потік – 2". При цьому Меркель підкреслила, що Німеччина засуджує анексію Росією Криму та буде відстоювати територіальну цілісність України.

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Рішення РНБО

На засіданні Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) були введені санкції проти головного редактора порталу "Страна" Ігоря Гужви, блогера і колишнього журналіста Анатолія Шарія та його дружини Ольги, а також проти чотирьох компаній, пов'язаних з інтернет-ресурсами. Згідно з повідомленням СБУ, санкції введені через проросійську пропаганду.

Проти редактора порталу "Страна" Ігоря Гужви (ліворуч) і блогер Анатолія Шарія (праворуч) введені санкції / Колаж "Сегодня"

Також санкції були введені по відношенню до шести осіб і трьом компаній, які пов'язані з колишнім народним депутатом Андрієм Деркачем. Раніше до них були застосовані санкції з боку США за втручання в президентські вибори.

У БЕБ з'явився керівник

Кабінет міністрів України затвердив головою нового правоохоронного органу Бюро економічної безпеки (БЕБ) керівника Державної фіскальної служби Вадима Мельника. "Призначити Мельника Вадима Івановича директором Бюро економічної безпеки України строком на п'ять років", – сказано в повідомленні.

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Про Мельника відомо, що він має науковий ступінь – кандидат юридичних наук і вільно володіє англійською.

Санкції по "Північному потоку – 2"

Незважаючи на домовленість США і Німеччини , що дозволяє Росії добудувати і запустити газопровід "Північний потік – 2" Вашингтон ввів нові санкції проти двох громадян Росії і одного російського судна, задіяних в прокладанні труби. За даними Bloomberg, таким чином Штати відповідають на будівництво російських газопроводів, які "спрямовані на посилення впливу РФ на Європу і ослаблення енергетичної безпеки України".

Падіння флагштоку

У Херсоні вранці впав встановлений до Дня незалежності 73-метровий флагшток. Приземлився він на "Лексус" чиновника Обласної державної адміністрації, який віжповідає за капітальне будівництво в області.

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"За інформацією від джерел МОСТу, авто належить Віталію Караваєву, який дивом встиг вискочити з машини за лічені секунди до того, як на неї впали тонни металу ", – написало місцеве агентство агентство .