Мери кількох міст України відмовилися вводити локдаун

В Україні опівночі 8 січня розпочався зимовий локдаун, який триватиме до 24 січня. Однак уже два міста відмовилися дотримуватися посилених карантинних обмежень.

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Мер Тернополя Сергій Надал у коментарі виданню Т1 Новини заявив, що влада міста рекомендує підприємцям "не припиняти свою діяльність, а здійснювати її так, як і раніше".

"Протягом останніх днів у нас не те що немає зростання кількості хворих, у нас, навпаки, іде зменшення кількості людей, які хворіють, які лежать в наших лікувальних закладах із COVID-19. Практично немає хворих серед дітей та працівників освіти. Тому комісія прийняла рішення не вводити ніяких додаткових обмежень до тих, які діяли раніше", – сказав міський голова.

Також Надал заявив, що з 11 січня діти підуть до школи – молодші класи повноцінно, а старші – за змішаною системою.

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Слідом відмовився вводити в місті локдаун мер Черкас Дмитро Бондаренко. За його словами, нові обмеження не на часі, бо захворюваність іде на спад, про це він заявив у відеозверненні на своїй сторінці в Facebook.

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Міський голова повідомив, що нині в лікарнях міста на стаціонарному лікуванні перебуває 120 інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2, є вільні місця.



"На фоні зниження кількості хворих, яке відбувається зараз, я вважаю запровадження жорсткого локдауну не на часі. Ми бачили пік хворих перед Новим роком, тепер спад. Я думаю, у Києві знову буде пік, тому що те, що відбувалося на свята на Софійській площі, карантином важко назвати. У Черкасах життя йде своїм шляхом, немає великих скупчень людей, ситуація контрольована", – заявив Бондаренко.

Раніше новини "Сьогодні" вже писали про те, що потрібно знати про жорсткий карантин.

Всі подробиці в спецтемі Січневий локдаун

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