Помста з тилу? Що кажуть в Держприкордонслужбі про напад на кордоні з Росією

Напад може бути пов'язаний з активною протидією контрабандистам з боку прикордонників

Зараз грабіжники розшукуються силами правоохоронців / Фото: колаж "Сьогодні"

Вночі, 18 липня, в Сумській області невідомі напали на прикордонників – їх побили і відібрали табельну зброю. У Держприкордонслужбі кажуть, що нападники, очевидно, прийшли з тилу української прикордонної території.

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Про це повідомляє "Сегодня".

"Прикордонники, які несли службу на цій ділянці, не виявили, щоб хто-небудь порушив кордон з боку Росії", – сказав нам речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко.

Демченко уточнив, що в момент нападу обстановка не дозволила ефективно застосувати зброю. Зараз грабіжники розшукуються силами правоохоронців.

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У Держприкордонслужбі не виключають, що напад може бути пов'язаний з активною протидією контрабандистам з боку прикордонників.

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Нагадаємо, раніше Україна посилила кордон з Білоруссю. Для моніторингу ситуації прикордонники активно використовують безпілотники.

Пізніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував заяву невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка про постачання зброї з України на білоруську територію і відзначив, що кордон між країнами не перекрита.