Місць у лікарнях дедалі менше. В яких областях найтривожніша ситуація з COVID-19

Станом на 30 листопада на Закарпатті зайнято 63,6% ковідних ліжок (1228 людей). Ця область лідирує за заповненістю відділень.
Про це пише "Коронавірус_інфо".
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- У Закарпатті зайнято 63,6% ковідних ліжок (1228 людей),
- У Хмельницькій області – 55,1% (1691 людина),
- У Вінницькій – 54,7% (1593 особи).
У Херсонській області зафіксовано найнижчий показник заповненості ковідних відділень в Україні – 33,6% (769 людей).
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За добу 30 листопада в Україні зафіксовано 11 960 нових підтверджених випадків COVID-19 (захворіло дітей – 1088, медпрацівників – 207).
Також минулої доби:
- госпіталізовано – 3629 людей;
- летальних випадків – 557;
- одужало – 26 160 людей.
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