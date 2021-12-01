Місць у лікарнях дедалі менше. В яких областях найтривожніша ситуація з COVID-19

Загалом у країні ковідні відділення заповнені на 46%. Наразі госпіталізовано 36 296 людей

Закарпатська область лідирує за заповненістю ковідних відділень / Фото: Колаж: Сьогодні

Станом на 30 листопада на Закарпатті зайнято 63,6% ковідних ліжок (1228 людей). Ця область лідирує за заповненістю відділень.

Про це пише "Коронавірус_інфо".

Реклама

Рейтинг

У Закарпатті зайнято 63,6% ковідних ліжок (1228 людей), У Хмельницькій області – 55,1% (1691 людина), У Вінницькій – 54,7% (1593 особи).

У Херсонській області зафіксовано найнижчий показник заповненості ковідних відділень в Україні – 33,6% (769 людей).

Коронавірус в Україні

За добу 30 листопада в Україні зафіксовано 11 960 нових підтверджених випадків COVID-19 (захворіло дітей – 1088, медпрацівників – 207).

Також минулої доби:

Реклама

госпіталізовано – 3629 людей;

летальних випадків – 557;

одужало – 26 160 людей.

Раніше ми писали: