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Місць у лікарнях дедалі менше. В яких областях найтривожніша ситуація з COVID-19

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
1 грудня, 13:54
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Загалом у країні ковідні відділення заповнені на 46%. Наразі госпіталізовано 36 296 людей
Закарпатська область лідирує за заповненістю ковідних відділень
Закарпатська область лідирує за заповненістю ковідних відділень / Фото: Колаж: Сьогодні

Станом на 30 листопада на Закарпатті зайнято 63,6% ковідних ліжок (1228 людей). Ця область лідирує за заповненістю відділень.

Про це пише "Коронавірус_інфо".

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  1. У Закарпатті зайнято 63,6% ковідних ліжок (1228 людей),
  2. У Хмельницькій області – 55,1% (1691 людина),
  3. У Вінницькій – 54,7% (1593 особи).

У Херсонській області зафіксовано найнижчий показник заповненості ковідних відділень в Україні – 33,6% (769 людей).

Коронавірус в Україні

За добу 30 листопада в Україні зафіксовано 11 960 нових підтверджених випадків COVID-19 (захворіло дітей – 1088, медпрацівників – 207).

Також минулої доби:

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  • госпіталізовано – 3629 людей;
  • летальних випадків – 557;
  • одужало – 26 160 людей.

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