Помста відьми та замурована дівчина: ТОП-5 будинків з привидами в Україні

Місцеві жителі розповідають багато легенд про ці будинки, а дехто стверджую, що самі бачили там примар. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні багато не лише красивих, але і містичних місць. Навіть найзавзятіші скептики визнають, що такі місця наповнені таємничою атмосферою та змушують серце завмирати.

Сайт "Сьогодні" зібрав п'ять будинків з різних куточків Україні, в яких досі живуть привиди.

У місті на Чернігівщині є свій будинок з привидами. Це двоповерхова будівля на розі вулиць Небесної Сотні та Є. Гребінки – наймістичніше місце старої частини древнього Ніжина. Першочергово в цьому будинку мешкав ніжинський купець, грек за походженням, Георгій Кромміда.

За народними переказами кімнатами і коридорами будинку блукає всяка нечисть. Переважна більшість мешканців цього будинку ототожнюють присутню нечисть з жінкою-привидом на ім’я Настя. За даними щоденника Івана Спаського, привид Настя – це жінка, яка в давнину була живцем замурована в стіні підвальної частини цього будинку і її скелет пізніше був виявлений під час ремонтних робіт.

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Через мученицьку смерть Настя є неупокоєним мерцем, чия душа вічно шукає свого спокою, тим самим турбуючи мешканців цього будинку. Вони часто чують звуки, схожі на стогін, стикаються з падаючими предметами, битими дзеркалами.

Будинок Роліт в Києві





Двокольорова будівля на вул. Б. Хмельницького, 68, – рекордсмен в Україні за кількістю меморіальних дошок на фасаді: їх там 29 штук! Багатоповерхівка "Роліт" (робітник літератури) спочатку призначалася для письменників. В радянські часи в ньому проживало 130 українських літераторів, серед яких – Максим Рильський (кв. 70), Павло Тичина (кв. 38), Олесь Гончар (кв. 65) і Володимир Сосюра (кв. 5, 34).

Будинок ділиться на дві частини: перша та елітна. У першій кімнати менше, а кухні – всього по 2-4 кв. м. (письменники харчувалися в загальній їдальні). А от мешканцям "елітки" можна позаздрити – великі 3- і 4-кімнатні квартири з апартаментами для покоївки.

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Не обійшлося в будинку і без містики. Під час зведення "елітки" працівникам довелося знести старий дерев'яний будинок, де в замурованій стіні був знайдений жіночий скелет. Розслідувати справу правоохоронці не стали, і тепер подейкують, що душа загиблої бродить по вулиці.

Закарпаття та сім'я привидів

У Драчині на Закарпатті будинок з привидами зовсім не схожий на закинуті моторошні хатини – це великий сучасний дім, який перепродувався уже кілька разів. Тут давно ніхто не живе, "лише чортівня".

Люди переказують, що збудували його на могилі дівчинки. Інші розповідають, ніби тридцять літ тому на цьому місці розбилося на смерть молоде подружжя з маленькою дитинкою. Тепер уночі в кімнатах чути плач дівчинки, яка блукає помешканням і влаштовує гармидер. Дехто запевняє, що у вікнах запалюється світло і видно постаті чоловіка та жінки з немовлям.

А місцеві чоловіки з тих легенд лише сміються: мовляв, господарі на заробітках, тому й вигадали байку про привидів, щоб злодії не внадилися до хати. Так це чи ні, але що багато аварій трапляється на цьому місці, то це факт.

Одеська область – будинок моряка

Про будинок у селі Усатове, що на Одещині, ходить чимало чуток. За однією з легенд, у будинку жила відьма, яка померла страшною смертю просто у дворі. На тому ж місці її й поховали.

Інша легенда говорить, що у будинку жив моряк, який попросив, щоб після його смерті тіло закопали в фундамент будівлі. Чоловіка поховали не належним чином і ось тепер моряк залишився на цьому світі у вигляді привида.

Ці легенди вигадані не просто так. Під час перебудови будинку в його стінах справді знайшли людські кістки. І досі будинок не може знайти свого остаточного власника, адже будівлю постійно продають.

Місцеві подейкують, що колись будинок "звів з розуму" свого мешканця, який був правоохоронцем, і той застрелив власну сім'ю.

Будинок Івана Франка у Львові

По вулиці імені Івана Франка, 152 – знаходиться Будинок-музей Каменяра. Подейкують, що його збудували в геопатогенній зоні. Раніше тут були болота, і взагалі тутешня ділянка землі не передбачалася для забудови. Але оскільки коштувала вона недорого, то Франко, який мріяв про власний будинок, купив його і взявся за будівництво. Воно "з’їло" чималу кількість грошей: ґрунт весь час осідав. Керувала будівництвом дружина письменника Ольга Федорівна, яка страждала на шизофренію.

Несприятливе розташування і психічний стан дружини письменника викликали розмови про наявність у будинку духів. До того ж і сам Франко ще за життя розповідав, що в цьому будинку його відвідували галюцинації. Він говорив:

"Духи приходять в мою кімнату через вікна, через двері, сідають біля мене на ліжко. Чули б ви наші розмови! У них інша психіка, вони цікаві мені і одночасно заважають – залізними гаками калічать мені ребра".

І до сьогодні в будинку раз у раз чуються незрозумілі шуми, стогін, падають стійкі предмети.

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