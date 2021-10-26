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"Місцева вата обурюється": у Лубнах розгромили пам'ятник Чапаєву (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
26 жовтня, 14:31
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Пам'ятник знесли вночі у військовому містечку, поліція вже розслідує цю справу
У Лубнах знесли пам'ятник Чапаєву.
У Лубнах знесли пам'ятник Чапаєву. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Лубнах Полтавської області вночі скинули з постаменту пам'ятник Чапаєву. Він стояв у військовому містечку.

Про це повідомив місцевий журналіст Олександр Назарець.

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Подробиці

Вночі 25 жовтня у військовому містечку скинули пам'ятник 25 дивізії ім. Чапаєва. За фактом вандалізму внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення частини 2 ст. 296.

Місцевих мешканців просять повідомити поліцію про будь-яку інформацію щодо цього інциденту.

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У Лубнах скинули пам'ятник Чапаєву. Фото: Олександр Назарець

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Реакція соцмереж

"Невідомі на**нули пам'ятник Чапаєву в Лубнах. Місцева вата обурюється", – написав у Facebook журналіст Олександр Рудоманов.

У коментарях почали звинувачувати поривчастий вітер і прокляту гравітацію. Дехто не зрозумів "навіщо в Лубнах взагалі був пам'ятник Чапаєву", а хтось зазначив, що він "захотів на пенсію".

Також користувачі соцмереж стверджують, що на пам'ятник "треба подати до суду, адже він розбив головою комунальну плитку".

Крім того, ножі полетіли і в поліцію, яка почала справу.

"Ватна поліція? Знайомо", – написали у коментарях.

Злочин чи декомунізація?

У поліції повідомили, що згідно із законодавством, зобов'язані за фактом звернення людей реєструвати всі події, ретельно вивчати обставини та ухвалювати остаточне процесуальне рішення після повного аналізу зібраної інформації.

"Для цього і здійснюється дізнання чи досудове розслідування, щоб підтвердити чи спростувати наявність складу правопорушення. Погоджуюся з Вами, що закон про декомунізацію має виконуватись, але також за встановленим законом алгоритмом", – зазначив прессекретар Юрій Сулаєв.

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