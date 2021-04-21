Тролі завелися як ніколи – реакція окупованого Донбасу на звернення Зеленського

На непідконтрольних територіях розповідають про війну, що наближається, і укріплюють адмінбудівлі на випадок обстрілу

Нове звернення Володимира Зеленського не залишилося без уваги на окупованих територіях Донбасу. Як розповіли нам в коментарі жителі непідконтрольних Україні міст, вчорашній виступ президента вони розцінили як нову спробу на шляху до миру.

Поширюють фейки про обстріл

"Хоча, звичайно, відразу після його звернення з'явилося багато неконструктивної критики в місцевих інтернет-спільнотах. Так би мовити, емоції панували над фактами. Все ж при цьому багато хто чомусь вирішили, що Зеленський запропонував зустрітися Путіну чи не в Донецьку. Відразу ж в місцевих інтернет-спільнотах почалися суперечки, мовляв приїде-не приїде. Тролі активізувалися як ніколи. Але, виявилося, що у відеозверненні зовсім не це малося на увазі. Наприклад, після перегляду відео я зрозуміла, що йдеться про можливу зустріч на підконтрольній Україні території", – розповіла нам в коментарі донеччанка Антоніна В.

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Опитані нам жителі окупованих територій вперше за тривалий час назвали звернення президента певним знаком, що вказує напрямок до миру.

"Я, як і багато інших мирних жителів Донбасу, викреслені зі списку виборців України. Тобто причин ставитися добре до Зеленського поки немає. Але тим не менш вважаю, що такі звернення, як це, – потрібні. Вони дають зрозуміти, що про нас, тих, хто щиро любить Україну і чекає звільнення – про нас не забули. Були сказані правильні речі про війну, про зустріч з Путіним. Тільки навряд чи ця зустріч буде..." – говорить житель передмістя Донецька Дмитро К.

За його словами, після звернення Володимира Зеленського з'явилася ще одна тенденція.

"У місцевих пабліках повідомляється частіше звичайного, що, мовляв, українська армія обстрілює околиці "ДНР". Вказуються конкретні населені пункти, які постраждали. Але так збіглося, що в декількох з них у мене є родичі. Звичайно, передусім я вранці затлефонував і запитав про те, як обстановка. Мені відповіли, що все абсолютно спокійно. Тобто нагнітається інформація, мовляв, Україна наступає".

Укріплюють адмінбудівлі мішками з піском

Як з'ясував сайт "Сегодня", за останні кілька днів в Донецьку і інших містах, непідконтрольних українській владі, "держустанови" активно укріплюють мішками з піском. Наприклад, будівлі міськрад, силових структур, військових частин.

Робітники закладають піском вікна в мерії Донецька

Мішки з піском на вході до однієї з держустанов "Місцева "влада" показує, мовляв, треба оборонятися від України, готує громадську думку до активних бойових дій. Але є важлива деталь, яка вказує на військову хитрість. Один з ветеранів силових структур мені пояснив, що особисто йому смішно бачити такі укріплення. Справа в тому, що вікна закриті мішками лише на третину, входи до будівель – за таким же принципом. Так ось, за словами експерта, такі укріплення – безглузді. Виходить, що все це – лише нагнітання обстановки, мовляв, обороняємося від України", – розповів нам один з місцевих жителів Максим Т. Вхід до мерії окупованої Макіївки

До цього додав, що на окупованих територіях щодня місцевою "владою" поширюється інформація, мовляв, наступ з боку України буде з дня на день:

"Зараз називають дві дати – 2 і 9 травня. Але всім зрозуміло, що ця інформація – суцільний фейк".

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, як відреагував Володимир Путін на пропозицію Володимира Зеленського про зустріч.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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