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Місце перебування невідоме: бойовики "Л/ДНР" не дають заручникам спілкуватися з рідними

26 січня, 20:06

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Заявлені до звільнення громадяни жодного разу не виходили на зв'язок з рідними

Керівництво т.зв. "ДНР" та "ЛНР" планує провести односторонню передачу Україні співгромадян, які незаконно утримуються у місцях несвободи на тимчасово окупованих територіях Донбасу, але точна дата їхнього повернення поки невідома.

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Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомляє у своєму Telegram-каналі

За її даними, стосовно деяких осіб, кого планують передати Україні, досі тривають засідання у т.зв "судах". Тому кількість і кого саме повернуть – невідомо.

За словами батьків та близьких, заявлені громадяни жодного разу не виходили на зв'язок з рідними, а їхнє місце перебування їм невідомо.

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Денісова також розповіла, з початку січня 2021 року кількість незаконно утримуваних громадян України на окупованій території Донбасу зросла і становить 267. З них 226 – цивільні особи, у тому числі четверо волонтерів, 37 – військовослужбовці, четверо – добробати.

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Нагадаємо, раніше Денісова заявила, що процес обміну утримуваними особами між Україною і т.зв. "ДНР" і "ЛНР" заморожено, проте окупаційна "влада" окремих районів Донецької та Луганської областей в односторонньому порядку передасть Києву дев'ять осіб.

Також нагадаємо, що останній обмін утримуваними особами відбувся 16 квітня 2020 року на КПВВ "Майорськ" під Горлівкою. У вільну Україну повернулися дев'ять осіб, а в зворотному напрямку проїхали 10 осіб (одна відмовилася повертатися до окупантів).

Всі подробиці в спецтемі Обмін полоненими

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Донбас омбудсмен обмін полоненими звільнення заручників Людмила Денісова

Джерело: Сьогодні

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