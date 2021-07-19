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Місяці за гратами: Зеленський заявив про звільнення українців у Грузії

19 липня 2021 10:43

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Грузинські прикордонники у листопаді 2020 року затримали яхту, яка прямувала до Туреччини уздовж берегів Грузії, а українців відправили за ґрати

Зеленський вітає рішення Грузії

Зеленський вітає рішення Грузії / Фото: AFP

Президент Володимир Зеленський, який сьогодні з візитом у Грузії, заявив про звільнення двох українських яхтсменів, які там утримувалися кілька місяців.

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Про це він написав у Twitter.

"З листопада 2020-го ми працювали над звільненням українських яхтсменів Юрія Хомича й Володимира Дьяченка, затриманих у Грузії. Сьогодні Грузія звільнила їх з-за ґрат. Я вдячний грузинській стороні за це рішення, яке відповідає духу стратегічного партнерства між нашими країнами", – написав глава держави.

Нагадаємо, грузинські прикордонники в листопаді 2020 року затримали яхту, яка прямувала до Туреччини вздовж берегів Грузії. На борту перебували громадяни України Володимир Дяченко та Юрій Хомич. Власником яхти виявився громадянин Грузії Михайло Батурин, який раніше працював в охороні Саакашвілі. Моряків звинуватили в незаконному перетині кордону Грузії і відправили під арешт.

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У свою чергу колишній президент Грузії, глава Виконавчого комітету реформ при президенті України Міхеїл Саакашвілі заявив, що Зеленський піднімав це питання на зустрічі з президентом Грузії у червні, коли Саломе Зурабішвілі була у Києві з візитом.

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