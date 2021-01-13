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Заметілі і морози до -21: українців попередили про погіршення погоди

13 січня, 10:32

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

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Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає, що сьогодні Україну засипле снігом. Очікуються хуртовини, ожеледь, а до кінця тижня – морози до 21 градуса.

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Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Рятувальники з посиланням на дані Укргідрометцентру відзначають, що 13 січня в східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській і Запорізькій областях буде сильний сніг (висота снігового покриву 5-15 см), штормовий вітер 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця.

Також сьогодні в Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях налипання мокрого снігу, ожеледь (I рівень небезпеки, жовтий).

14 січня опади припиняться, а ось з 15-16 почне сильно морозити: вночі до 12-18 градусів морозу, місцями в північних областях до -21; вдень до 10-16 морозу.

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У п'ятницю-суботу в Києві вночі 13-18 градусів морозу, вдень 11-15 нижче нуля. По області місцями до 21 градуса морозу.

17-18 січня така морозна погода збережеться.

Як повідомляли новини "Сьогодні", вже з самого ранку середи з'явилися фото і відео, як Україну почало засипати снігом.

Відео: Сьогодні

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погода прогноз погоди морози ДСНС

Джерело: Сьогодні

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