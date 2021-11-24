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СЬОГОДНІ Новини України

Хуртовини та сильний вітер: яким буде грудень в Україні

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
24 листопада, 12:01
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Середня місячна температура повітря становитиме 1-5 градусів морозу
У грудні очікуються хуртовини. Фото: колаж "Сьогодні"
У грудні очікуються хуртовини. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні у грудні очікується сильний вітер, хуртовини, налипання мокрого снігу, а під час відлиг – туман та ожеледиця.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода на грудень

Середня місячна температура повітря становитиме 1-5 градусів морозу, на Закарпатті та півдні країни місцями буде 0-2 градуси тепла, а у Криму до 6 градусів тепла.

Середня місячна кількість опадів становитиме 30-66 мм, на Закарпатті, у Карпатах та гірських районах Криму – 76-139 мм.

Крім того, у грудні варто очікувати сильний вітер, хуртовини, налипання мокрого снігу, а під час відлиг – туман та ожеледиця.

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Прогноз середньої місячної температури та опадів на грудень

Середня місячна температура повітря очікується від 4 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Місячна кількість опадів очікується 33-78 мм, у гірських районах місцями 81-105 мм, що у межах норми (у північно-східній частині дещо менше від норми).

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Якої погоди чекати цієї зими?

Прояви зими, похолодання, сніг будуть, але природних катаклізмів не очікуємо.

"Що стосується січня та лютого, то за нинішніх кліматичних режимів у нас не може бути іншої зими, окрім теплої. Однак на тлі теплої зими з підвищеним температурним режимом обов'язково прийдуть холоди", – каже синоптик Микола Кульбіда.

Морози можуть сягати і 25, і 30 градусів. Але в порівнянні з зимами 30-40 років тому ці морозні періоди виявляться короткочасними.

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