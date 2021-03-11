Mi Flash Live знову на allo.ua: Redmi Note 10 Pro за суперціною

12 березня, о 15:00, відбудеться Mi Flash Live – розпродаж продукції компанії Xiaomi, який триватиме під час прямого ефіру. Mi Flash Live – це суперзнижки на нові та популярні товари Xiaomi впродовж дуже лімітованого часу. Цього разу хедлайнером розпродажу стане найновіший та найочікуваніший Redmi Note 10 Pro у версії 6+128 ГБ. За посиланням https://allo.ua/flash/ можна дізнатися про умови акції та познайомитися з усіма товарами, що беруть в ній участь.

Redmi Note 10 Pro: 108 Мп та AMOLED 120 Гц – топознаки головного героя розпродажу

Redmi Note 10 Pro отримав камеру з однією із найвищих роздільних здатностей на ринку смартфонів, що робить його королем мобільного фото у середньому сегменті. 108 Мп сенсор поєднав технології біннінгу 9-в-1 та Dual Native ISO для захоплення дрібних деталей, забезпечуючи ширший динамічний діапазон та пропонуючи безліч можливостей для редагування фотографій. Завдяки режиму "Ніч" 2.0, заснованому на мультифреймовому RAW-алгоритмі, користувачі можуть отримувати приголомшливий результат навіть за умов низького освітлення. Серед інших доповнень Redmi Note 10 Pro отримав функції фото- та відеоклонів, Pro- та телемакро-таймлапси, подвійне відео, а також режими довгої експозиції – з ними ваші фото та відео для улюблених соціальних мереж стануть ще феєричнішими.

Після плавного редизайну, що торкнувся бічного сканера відбитків пальців та 6,67-дюймового AMOLED DotDisplay із частотою 120 Гц, пристрій пропонує всебічну зручність користувацького досвіду. Доступний у трьох приголомшливих кольорах – Onyx Gray, Glacier Blue та Gradient Bronze – Redmi Note 10 Pro такий же елегантний, як і довговічний, завдяки склу Corning® Gorilla® Glass 5 на передній панелі, яке захищає його від потертостей та подряпин.

Щодо продуктивності – Redmi Note 10 Pro вражає одним із найпотужніших 4G-процесорів на ринку – Qualcomm® Snapdragon™ 732G. Він ідеально підходить як для геймерів, так і для стримерів як модель з високою продуктивністю та низьким енергоспоживанням, а разом із імерсивною звуковою системою зі стереодинаміками забезпечує оптимальні враження від перегляду на ходу. Завдяки батареї ємністю 5020 мА•год (тип) та вдосконаленій швидкій зарядці на 33 Вт, що витрачається користувачами для заряджання, буде зведено до мінімуму.

Встигни придбати Redmi Note 10 Pro та інші неймовірні продукти Xiaomi за суперцінами тільки під час Mi Flash Live. І поквапся – кількість товарів обмежена!

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