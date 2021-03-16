Mi Flash Live: sold-out за 1,5 години

Рекорди та знайомство з менеджерами Xiaomi Ukraine – як пройшов 3-й епізод Mi Flash Live від АЛЛО і Xiaomi

12 березня, о 15:00, на allo.ua відбувся 3-й епізод Mi Flash Live – популярного формату розпродажу в прямому ефірі від АЛЛО та Xiaomi. Цього разу розпродаж відзначився не тільки черговими рекордами продажів, але й тим, що познайомив глядачів із менеджерами Xiaomi Ukraine.

Смартфони, носимі гаджети та побутова техніка – найпопулярніші категорії розпродажу

Блискавично! Саме так можна охарактеризувати швидкість, з якою відбувся перший Sold-out. Адже, поки тривала пряма трансляція, було розпродано першу партію новенького смартфона від Xiaomi – менше ніж за 1,5 години!

Крім смартфонів, користувачі проявили неабияку зацікавленість і до товарів екосистеми Xiaomi: зокрема, носимі гаджети та побутова техніка стали найпопулярнішими категоріями розпродажу, а загалом було продано близько 1500 одиниць техніки.

Інтерес до розпродажу також підкреслюють показники користувацької активності. Так, під час розпродажу загальна кількість відвідувачів allo.ua зросла майже вдвічі, а одночасно на сайті було майже у 2,5 рази більше користувачів, ніж до розпродажу.

Нові обличчя Xiaomi Ukraine підкорили глядачів

Flash-розпродаж – чудова можливість представити менеджерів Xiaomi Ukraine, які щодня допомагають розвивати улюблений бренд в нашій країні. Так, Nicole Liu (маркетинг-менеджер), Владлена Лобус (GTM-менеджер напрямку екосистема) та Інна Ліванова (менеджер по роботі з ключовими партнерами) радо відповідали на запитання глядачів та підписників офіційних каналів Xiaomi Ukraine. Відданих Мі-фанів цікавили як майбутні плани компанії, так і подробиці про товари, що брали участь в розпродажу. А автори двох найцікавіших запитань отримали по новенькому смартфону від Xiaomi, що був хедлайнером цього розпродажу.

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