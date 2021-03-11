Аварія судна з українським екіпажем у Чорному морі: названо імена загиблих і врятованих

/ Фото: marinetraffic.com

Жертвами аварії суховантажу "Волго Балт 179" у Чорному морі з українським екіпажем на борту стали капітан судна Олександр Борисенко і електромеханік Григорій Лисаченко.

Реклама

А тим часом Морська адміністрація оприлюднила список з десяти врятованих моряків. Це:

Юрій Севера;

Ігор Хлизнуца;

Олександр Чернов;

Сергій Гайдай;

Денис Морозов;

Віталій Соловйов;

Микола Ремішевський;

Сергій Дементьєв;

Дмитро Ніколаєнко;

Ангеліна Соколова.

Тривають пошуки старшого помічника капітана Рамзана Болатханова.

Через погіршення стану Ангеліну Соколову вертольотом компанії Petroleum Services Group доставили в аеропорт Когелничану, звідки вертоліт Служби екстреної допомоги (SMURD) має доставити її в лікарню в Констанці.

Міністерство закордонних справ України підтвердило аварію суховантажу "Волго Балт 179" у Чорному морі і загибель двох українців, які були членами екіпажу.

Реклама

Про це прессекретар МЗС України Олег Ніколенко повідомляє на своїй сторінці в Twitter.

"Біля берегів Румунії затонуло судно Volgo Balt 179 з 13 українцями на борту. 10 моряків врятовані, двоє загиблих, тривають пошуки однієї людини. Консули вирушили в порт Констанца для координації рятувальної операції і надання консульської допомоги. Гаряча лінія для родичів: +40212303660", – йдеться в повідомленні дипломатичного відомства.

/ Фото: marinetraffic.com

За інформацією компанії Petroleum Services Group, яка бере участь у рятувальній операції, до числа десяти врятованих входить жінка – єдиний член екіпажу, яка отримала поранення під час аварії судна. Для її евакуації було використано гелікоптер, оскільки стан жінки погіршився.

Реклама

Стан решти врятованих моряків не викликає побоювання – вони перебувають у госпіталі корабля GSP Falcon і отримують всю необхідну допомогу. Вони будуть доставлені на пасажирський причал в порту Констанца по закінченні рятувальних робіт, повідомляє румунське видання Hotnews.ro.

Також стало відомо, що рятувальні роботи проводилися в дуже погану погоду, за сильного вітру до 50 км/год і хвиль до 4 метрів. Однак пошуки третього члена екіпажу тривають.

Нагадаємо, це не перше судно з українським екіпажем, яке затонуло в акваторії Чорного моря.

Так, у січні-2021 біля берегів Туреччини зазнав аварії російський суховантаж "Арвін".

Реклама

На затонулому судні перебували 10 українців і два іноземці. Три людини загинули, шістьох врятували, ще троє пропали безвісти.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама