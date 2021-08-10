Росія утискає віруючих в Криму – реакція МЗС України

Міністерство закордонних справ України вважає інцидент в монастирі доказом системних репресій в окупованому Криму

МЗС обурився діями окупаційної влади / Колаж "Сегодня"

Як черговий доказ системних репресій і спробу витіснити Православну церкву України з окупованого Криму розцінила Україна недільний інцидент в чоловічому монастирі в селі Балки Білогірського району півострова.

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Така оцінка значиться в заяві Міністерства закордонних справ України .

"Розглядаємо цей крок як черговий доказ системної репресивної політики держави-окупанта, спрямований на витіснення ПЦУ з окупованого півострова ", – сказано в заяві МЗС України.

Київ нагадав, що Росія як держава-окупант повинна дотримуватися норм міжнародного права, в тому числі і міжнародного гуманітарного права, і припинити утиски будь-яких релігійних громад в Криму.

Напад на церкву

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Нагадаємо, що 8 серпня кримські "представники силових структур" окупаційної влади під час богослужіння увірвалися в приміщення чоловічого монастиря Святого Димитрія Солунського Православної Церкви України. Настоятеля монастиря архімандрита Даміана змусили зупинити ранкове богослужіння. На всіх учасників склали адміністративні протоколи за нібито порушення норм законодавства Росії.

"Так звані силові структури ТОТ Криму, групи невідомих осіб у цивільному та російські військовослужбовці чинять насилля над віруючими людьми та священиками. Священики Православної церкви України в Криму не в змозі здійснювати обряди і молебень у своїх церквах, зазнають переслідувань, більшість з них були змушені покинути півострів", – йдеться в заяві міністерства.

Утиски віруючих

Нагадаємо, що нападки на українські церкви почалися в Криму відразу після анексії півострова в 2014 році.