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МЗС України обіцяє допомогу постраждалим від білоруських санкцій компаніям

28 травня, 22:37

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Кулеба заявив, що МЗС докладе всіх зусиль, щоб знайти компаніям альтернативний ринок продажів товарів

Українські компанії, які постраждають від білоруських санкцій, можуть розраховувати на допомогу від МЗС.

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Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Будь-яка українська компанія, яка постраждає від білоруських санкцій, має відразу звернутися до Міністерства закордонних справ, і ми разом з торговим представником України знайдемо і докладемо всіх зусиль, щоб знайти цієї компанії альтернативний ринок продажів її товарів", – заявив він.

До речі, в Євросоюзі почали готувати нові санкції проти Білорусі. Серед іншого пропонують заборонити імпорт білоруських товарів. Якщо Україна приєднається до обмежень, з полиць магазинів зникне чимало товарів. Але опитані "Сьогодні" українці все одно підтримують ідею ввести ембарго.

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