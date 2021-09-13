МЗС України підтвердило затримання в Празі учасника окупації Криму

Відомо, що затриманий у 2014 році приїхав до Криму і вступив до незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя"

Затриманому загрожує негайна депортація в Україну. Фото: Телеграф

МЗС України підтвердило, що в аеропорту Праги 12 вересня чеські правоохоронці затримали за запитом України громадянина Росії Олександра Франчетті. Зараз українська сторона працює над завершенням необхідних процедур з метою передачі затриманого правосуддя в Україні.

Про це заявив прессекретар Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко в коментарі Радіо Свобода.

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"Затримання стало результатом узгоджених дій українських і чеських правоохоронців для притягнення Олександра Франчетті до відповідальності за скоєння низки злочинів проти нашої держави, зокрема участь в російській окупації Криму", – повідомив він.

Олександр Франчетті був одним з учасників подій в Криму в 2014 році, коли півострів окупувала Російська Федерація.

За даними сайту "Миротворець", у 2014 році Франчетті приїхав до Криму, вступив до незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя", а потім організував інше НВФ – розвідгрупу "Північний вітер". Франчетті був нагороджений медаллю "За повернення Криму".

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Окупація Криму Росією

У лютому 2014 року в Криму з'явилися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Влада РФ спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Володимир Путін визнав, що це були російські військові.

16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу так званий референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.

Ні Україна, ні Європейський Союз, ні США не визнали результати голосування на "референдумі". Президент РФ Володимир Путін 18 березня оголосив про "приєднання" Криму до Росії.

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.

Росія заперечує анексію півострова та називає це "відновленням історичної справедливості".

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Раніше повідомлялося, що чиновника-зрадника, якого затримали біля Криму, будуть судити за держзраду.

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Також нагадаємо, Поклонська заявила про свої наміри повернутися на тимчасово окупований півострів, де під час анексії була так званим прокурором Криму.