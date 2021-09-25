Мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою: в страшному ДТП в Угорщині загинули українці (фото)

Вчора, 24 вересня, на 89-му кілометрі швидкісної автостради М4 у напрямку Будапешт-Солнок сталася смертельна ДТП. Мікроавтобус на великій швидкості в'їхав в задню частину вантажівки. Серед постраждалих є українці.
Про це повідомляє mukachevo.net.
За інформацією ЗМІ, в мікроавтобусі перебувало троє громадян Угорщини, один громадянин України і ще одна людина з подвійним угорсько-українським громадянством.
Водій вантажівки практично не постраждав. Всі п'ятеро пасажирів маршрутки загинули на місці трагедії.
"Я зупинився, тому що зупинився рух транспорту попереду. Я стояв буквально хвилину, коли відчув сильний удар ззаду", – розповів водій вантажівки Даніель.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
Ми писали, що в Польщі 7 вересня в результаті ДТП постраждали семеро українців.
А в Рівненській області в ДТП потрапив рейсовий автобус сполученням Київ – Вроцлав. До лікарні потрапили 23 людини.
Також нагадаємо, в Одеській області на трасі Київ – Одеса рейсовий автобус сполученням Київ – Кишинів зіткнувся з вантажівкою. В результаті одна людина загинула, ще шестеро постраждали.