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Мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою: в страшному ДТП в Угорщині загинули українці (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
25 вересня, 16:25
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Всього п'ять чоловік загинули, після зіткнення поблизу угорського міста Абонь
Маршрутка на повній швидкості влетіла у вантажівку
Маршрутка на повній швидкості влетіла у вантажівку / Фото: Колаж: Сьогодні

Вчора, 24 вересня, на 89-му кілометрі швидкісної автостради М4 у напрямку Будапешт-Солнок сталася смертельна ДТП. Мікроавтобус на великій швидкості в'їхав в задню частину вантажівки. Серед постраждалих є українці.

Про це повідомляє mukachevo.net.

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За інформацією ЗМІ, в мікроавтобусі перебувало троє громадян Угорщини, один громадянин України і ще одна людина з подвійним угорсько-українським громадянством.

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Водій вантажівки практично не постраждав. Всі п'ятеро пасажирів маршрутки загинули на місці трагедії.

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Знімок з місця події
Знімок з місця події / Фото: mukachevo.net

"Я зупинився, тому що зупинився рух транспорту попереду. Я стояв буквально хвилину, коли відчув сильний удар ззаду", – розповів водій вантажівки Даніель.

Маршрутка дуже сильно постраждала при зіткненні
Маршрутка дуже сильно постраждала при зіткненні / Фото: mukachevo.net

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.
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Ми писали, що в Польщі 7 вересня в результаті ДТП постраждали семеро українців.

А в Рівненській області в ДТП потрапив рейсовий автобус сполученням Київ – Вроцлав. До лікарні потрапили 23 людини.

Також нагадаємо, в Одеській області на трасі Київ – Одеса рейсовий автобус сполученням Київ – Кишинів зіткнувся з вантажівкою. В результаті одна людина загинула, ще шестеро постраждали.

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