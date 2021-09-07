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Мільйон покинутих господарями авто. Що з ними робити

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
7 вересня, 06:00
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В Верховній Раді є відповідний законопроект, але депутати його не поспішають приймати
У кожному дворі є хоч одна така машина / Колаж "Сегодня"
У кожному дворі є хоч одна така машина / Колаж "Сегодня"

Автоексперти звернули увагу екологічних служб на той факт, що в країні може бути до мільйона покинутих автівок, до яких роками немає діла їх господарям. Такі автомобілі становлять небезпеку.

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Про це розповідається в сюжеті телеканалу "Україна 24".

Такі автівки:

  • крадуть місце у дворах і обабіч доріг;
  • іржа з них забруднює грунти;
  • часто вони горять.

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Наприклад, були випадки, коли покинуті машини спалахували у Миколаївській області, у Харкові, ще одна машина вибухнула в Одесі разом із газовим обладнанням усередині.

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"В Європі такого, як у нас – немає. Нормально налагоджений облік перш за все машин. Контролюється зобов'язання з утилізації. З паркуванням дуже жорстко, не так, як у нас, неможливо кинути машину, щоб вона гнила. У нас же здати машину нІкуди", – розповів еколог Владислав Антипов.

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"Транспортні засоби утилізувати можна тільки, якщо ти дуже-дуже цього захотів. Тобто, немає ніяких караючих законів, які вимагають від тебе по закінченню 25 річного-30 річного терміну цей автомобіль утилізувати", – каже автоексперт Сергій Суховський.

Усе впирається у застаріле законодавство про відходи. Нове – понад рік у парламенті чекає на друге читання. Прискорювати депутатів Міндовкілля й саме не поспішає – кажуть експерти. Там лише сподіваються – на голосування законопроєкт потрапить у вересні.

Нагадаємо, що два роки тому в Києві місцева влада доручила знайти всі покинуті авто. Ініциативане увінчалася успіхом.

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