Мільйонні розкрадання в оборонці: генералу Павловському обирають запобіжний захід

Прокуратура просить у суду заарештувати підозрюваного з можливістю внести заставу в розмірі понад 400 млн гривень

Ігор Павловський / Фото: Минобороны Украины

Печерський районний суд Києва обирає запобіжний захід для колишнього заступника міністра оборони генерала Ігоря Павловського, якого підозрюють у розкраданнях в оборонній сфері.

Про це пише 5 канал.

Реклама

Прокуратура просить у суду заарештувати підозрюваного з можливістю внести заставу в розмірі понад 400 млн гривень. Сам підозрюваний незадоволений розслідуванням.

"Підозра взагалі складена так, що вона не відповідає дійсності того процесу, який відбувається на сьогоднішній день", – заявив він.

Як відомо, слідство дійшло висновку, що Павловський і ексдиректор департаменту Міноборони Андрій Араптанов у змові з колишнім першим заступником секретаря РНБО Олегом Гладковським у 2017 році організували закупівлю за державним оборонним замовленням вантажних автомобілів для армії за цінами, які істотно перевищували передбачені бюджетом. Виробником і постачальником цих транспортних засобів виступила компанія "Богдан Моторс", за версією слідства, афільована з Гладковським. Тож держава незаконно переплатила цій компанії 17,44 млн грн.

Тепер досудове розслідування у справі завершено – 2 липня обвинувальний акт був спрямований до Вищого антикорупційного суд для розгляду по суті.

Реклама

Також Павловський фігурує ще в одній корупційній справі. 11 жовтня 2017 року Національне антикорупційне бюро затримало заступника міністра оборони і директора департаменту держзакупівель Міноборони за підозрою у розтраті понад 149 млн грн держкоштів на закупівлі пального.