Русский
$ 27,41
32,41
  1. Новини України

Мільйонні розкрадання в оборонці: генералу Павловському обирають запобіжний захід

5 липня 2021 17:21

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Прокуратура просить у суду заарештувати підозрюваного з можливістю внести заставу в розмірі понад 400 млн гривень

Ігор Павловський

Ігор Павловський / Фото: Минобороны Украины

Печерський районний суд Києва обирає запобіжний захід для колишнього заступника міністра оборони генерала Ігоря Павловського, якого підозрюють у розкраданнях в оборонній сфері.

Про це пише 5 канал.

Реклама

Прокуратура просить у суду заарештувати підозрюваного з можливістю внести заставу в розмірі понад 400 млн гривень. Сам підозрюваний незадоволений розслідуванням.

"Підозра взагалі складена так, що вона не відповідає дійсності того процесу, який відбувається на сьогоднішній день", – заявив він.

Не пропусти!
Вони не бачилися місяць! Як футболістів збірної України зустрічають вдома їхні діти
Роман Яремчук і його синочок

Як відомо, слідство дійшло висновку, що Павловський і ексдиректор департаменту Міноборони Андрій Араптанов у змові з колишнім першим заступником секретаря РНБО Олегом Гладковським у 2017 році організували закупівлю за державним оборонним замовленням вантажних автомобілів для армії за цінами, які істотно перевищували передбачені бюджетом. Виробником і постачальником цих транспортних засобів виступила компанія "Богдан Моторс", за версією слідства, афільована з Гладковським. Тож держава незаконно переплатила цій компанії 17,44 млн грн.

Тепер досудове розслідування у справі завершено – 2 липня обвинувальний акт був спрямований до Вищого антикорупційного суд для розгляду по суті.

Реклама

Також Павловський фігурує ще в одній корупційній справі. 11 жовтня 2017 року Національне антикорупційне бюро затримало заступника міністра оборони і директора департаменту держзакупівель Міноборони за підозрою у розтраті понад 149 млн грн держкоштів на закупівлі пального.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Українське судно подало сигнал лиха в Чорному морі – ексклюзивні подробиці від капітана (оновлено)
Українське судно подало сигнал лиха в Чорному морі – ексклюзивні подробиці від капітана (оновлено)Росія
Обережно, шахраї! Як аферисти наживаються на виплатах пенсій (відео)
Обережно, шахраї! Як аферисти наживаються на виплатах пенсій (відео)Україна
Білорусь закрила кордон? Кулеба спростував брехню Лукашенка
Білорусь закрила кордон? Кулеба спростував брехню ЛукашенкаВлада
"Для нього росіяни – брати". У Києві через співпрацю з Дорном постраждав магазин (відео)Україна
Ми вже зробили достатньо: Зеленський чекає кроків від НАТО
Ми вже зробили достатньо: Зеленський чекає кроків від НАТОВлада
Липневі сюрпризи долара – що далі
Липневі сюрпризи долара – що даліФінанси

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти