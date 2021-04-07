Мільйони доларів, антикваріат: НАБУ показало, що знайшло у брата судді Вовка (фото)

По сейфах були розфасовані гроші в декількох валютах на загальну суму в 130 мільйонів гривень

Національне антикорупційне бюро провело обшуки за місцем проживання у затриманого на хабарі брата глави Окружного адмінсуду Києва, у якого знайшли величезну суму грошей.

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Пресслужба відомства опублікувала фото з квартири.

Відзначимо, що напередодні повідомлялося про затримання адвоката Юрія Зонтова, брата судді Павла Вовка. А тепер в НАБУ повідомляють про затримання ще одного фігуранта, також адвоката.

"Двох адвокатів-посередників, яких викрили "на гарячому" в отриманні неправомірної вигоди для подальшої її передачі суддям ОАСК, затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення ним про підозру", – повідомили в НАБУ.

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У квартирі Зонтова детективи знайшли гроші-хабар (100 тис. дол.), а також предмети, зовні схожі на антикваріат, документи на ім'я голови ОАСК і його близького родича.

Також виявлені по сейфах великі обсяги іноземної готівки: понад 3,7 млн дол., 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів (ізраїльська валюта). Загальна сума цієї валюти у гривні – близько 131 млн.

Нагадаємо, що 17 липня 2020 року Спеціальна антикорупційна прокуратура і НАБУ повідомили про підозру керівникові ОАСК Павлу Вовку, його заступникові Володимиру Келеберді, п'яти суддям ОАСК, керівникові Державної судової адміністрації України Зеновію Холоднюку та ще чотирьом особам.

Їх підозрюють у спробі захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя і створення штучних перешкод у їхній роботі. У Генпрокуратурі розкрили деталі слідства у справі ОАСК.

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