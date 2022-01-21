"Мінування" та спалах COVID-19. По всій Україні школи пішли на дистанційку – список міст

Хвиля "мінувань" у нашій країні триває. Крім того, зараз багато дітей хворіють на коронавірус. Таким чином, школярі в небезпеці

Українські школи масово переводять на дистанційне навчання. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні школярів масово відправляють на карантин, у них буде дистанційне навчання. В одних регіонах це пов'язано зі спалахом коронавірусу, а в інших через хвилю "мінувань".

Сайт "Сьогодні" докладно розповість, у яких областях школи пішли на карантин.

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Львів

У Львові усі навчальні заклади йдуть на дистанційне навчання. Це пов'язано зі зростанням захворювання на коронавірус.

Згідно з результатами комісії з надзвичайних ситуацій у Львові через зростання захворювання на COVID-19 серед дітей з понеділка, 24 січня, 5-11 класи переходять на дистанційне навчання. Це рішення також стосується всіх гуртків, позашкіл та музичних шкіл.

Ужгород

В Ужгороді усі навчальні заклади переводять на дистанційну форму навчання. Школярі навчатимуться онлайн вже з понеділка, 24 січня.

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У всіх школах Ужгорода вводять карантин із дистанційною формою навчання. Він триватиме два тижні.