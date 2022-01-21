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СЬОГОДНІ Новини України

"Мінування" та спалах COVID-19. По всій Україні школи пішли на дистанційку – список міст

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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21 січня, 15:19
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Хвиля "мінувань" у нашій країні триває. Крім того, зараз багато дітей хворіють на коронавірус. Таким чином, школярі в небезпеці
Українські школи масово переводять на дистанційне навчання. Фото: колаж "Сьогодні"
Українські школи масово переводять на дистанційне навчання. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні школярів масово відправляють на карантин, у них буде дистанційне навчання. В одних регіонах це пов'язано зі спалахом коронавірусу, а в інших через хвилю "мінувань".

Сайт "Сьогодні" докладно розповість, у яких областях школи пішли на карантин.

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Львів

У Львові усі навчальні заклади йдуть на дистанційне навчання. Це пов'язано зі зростанням захворювання на коронавірус.

Згідно з результатами комісії з надзвичайних ситуацій у Львові через зростання захворювання на COVID-19 серед дітей з понеділка, 24 січня, 5-11 класи переходять на дистанційне навчання. Це рішення також стосується всіх гуртків, позашкіл та музичних шкіл.

Ужгород

В Ужгороді усі навчальні заклади переводять на дистанційну форму навчання. Школярі навчатимуться онлайн вже з понеділка, 24 січня.

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У всіх школах Ужгорода вводять карантин із дистанційною формою навчання. Він триватиме два тижні.

Карантин відноситься також до міських художніх та спортивних шкіл. Дитячі дошкільні заклади працюватимуть у звичайному режимі.

Як зазначалося на засіданні протиепідемічної комісії, епідемічний поріг захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19 в Ужгороді перевищено у 2,2 раза. Вперше у цьому епідсезоні лабораторно підтвердили циркуляцію вірусів грипу типу А.

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За останній тиждень госпіталізовано 118 хворих, у тому числі 68 дітей (57,8%).

Захворюваність дітей шкільного віку зросла у порівнянні з попереднім тижнем у 2,5 раза: на самоізоляцію відправлено 2362 дітей із 63 класів та груп.

Чернівецька область

У Чернівецькій області усі навчальні заклади переводять на дистанційне навчання. Такі зміни призначили з п'ятниці, 21 січня.

У регіоні місцева влада вирішила ввести дистанційне навчання через різкий стрибок захворюваності на сезонні вірусні недуги та COVID-19.

Дистанційка триватиме два тижні – до 6 лютого включно.

Дніпропетровська область

У Кривому Розі Дніпропетровської області всі школи та дитячі садки відправили на дистанційне навчання. Такий режим триватиме три дні.

Школярі Кривого Рогу навчатимуться вдома з 19 до 21 січня.

За попередньою інформацією, причиною таких заходів стали масові повідомлення про замінування. Остання з них надійшла вранці у середу, 19 січня.

Миколаїв

У Миколаєві надійшли нові повідомлення про замінування всіх шкіл. У зв'язку з цим керівниками 4 навчальних закладів (ЗЗГО №3, 20, 46, ММК імені В.Д. Чайки) прийнято рішення з 18 січня 2022 року здійснювати освітній процес за дистанційною формою навчання.

Черкаси

Водночас таку заяву зробили й у Департаменті освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради. Там рекомендували всім школам перейти на дистанційне навчання.

"Такі рекомендації пропонуються з огляду на те, що з 12 січня 2022 року щодня надходять повідомлення про замінування закладів загальної середньої освіти міста, що ставить під загрозу збереження життя та здоров'я учасників освітнього процесу. Така ситуація вносить деструктив в організацію роботи закладів загальної середньої освіти, призводить до неможливості організувати системний та якісний освітній процес", – йдеться у заяві.

Саме тому було прийнято рішення рекомендувати організувати у закладах загальної середньої освіти освітній процес із застосуванням технологій дистанційного навчання. Такий формат введено до наступних рекомендацій.

Суми

З 24 січня учні 5-11 класів у Сумах переходять на дистанційне навчання. Учні початкових класів продовжують ходити до школи.

З 24 січня працювати можуть лише:

  • садки
  • спеціальні навчальні заклади
  • початкові школи

Однак всі працівники освіти цих навчальних закладів повинні бути повністю вакциновані проти COVID-19.

Тернопіль

З 20 січня на дистанційку перейшли учні 5-11 класів у 16 школах Тернополя.

В Україні розпочався новий спалах коронавірусу

В Україні розпочався черговий спалах СOVID-19. Учора, 19 січня, у країні зафіксували понад 18 тисяч нових випадків. Цей показник значно вищий за попередні. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.

"В Україні за вчора вже зафіксовано 18 479 нових підтверджених випадків COVID-19. Це свідчить про те, що в країні почався спалах", – сказав він.

Ляшко уточнив, що епіцентром спалаху є Західна Україна.

"Найскладніша епідситуація – в Івано-Франківській області. Негативна динаміка вже спостерігається у Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях", – сказав міністр.

МОЗ вимагає ввести червону зону на Прикарпатті

Через складну ситуацію з коронавірусом українська влада надіслала подання щодо запровадження в Івано-Франківській області червоної зони карантину.

Ляшко пояснив, що на Івано-Франківщині вже перевищено три показники. Два з них свідчать про зростання навантаження на медичну систему – на рівень госпіталізацій та динаміку її рівня.

Хвиля "мінувань" в Україні

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