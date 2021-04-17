Міністр малюська продає своє фото за 70 тисяч гривень: що в ньому особливого

Популярний тренд добрався і до українських політиків – Денис Малюська став першим членів уряду, який виставив на продаж власний NFT-токен

Міністр юстиції України Денис Малюська вирішив доєднатися до всесвітнього тренду і виставив на аукціон власний NFT-токен – колаж з 88 своїх фотографій.

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Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Робота криптомистецтва отримала назву "the sea is temporary unavailable". Малюська виставив її на продаж на інтернет-аукціоні Open Sea, при цьому мінімальна вартість лота, за яку він готовий його продати – це 2 463,33 долара (приблизно 70 тисяч гривень).

Фото: facebook.com/profile.php?id=100011121947008

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Сам міністр стверджує, що переслідує благородну мету – всі гроші, отримані від продажу, ви вирахуванням податків, підуть на ремонт безкоштовних камер Лук'янівського СІЗО в Києві.

Що таке NFT?

NFT – це невзаємозамінний токен. Це запис з інформацією, яка вноситься в ланцюжок блокчейну – її бачать всі учасники блокчейну. Цей запис не можна підмінити або видалити, а інформація про її зміст знаходиться в загальному доступі, завдяки чому NFT є ідеальною технологією для фіксування права володіння будь-яким об'єктом.

Однією з найгучніших таких угод став продаж першого запису в мережі мікроблогів Twitter – власник компанії Джек Дорсі отримав за нього 2,9 млн доларів.

Але минулого місяця була укладена ще більша угода – цифрову картину "Перші п'ять тисяч днів" художника Beeple продали за 69 млн доларів.

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