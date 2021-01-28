Мінкульт на сотні років "омолодив" скандальну українську ікону з Боснії

В Києві не можуть підтвердити, що артефакт було вивезено з Луганська

Міністерство культури та інформаційної політики України поки не може підтвердити інформацію, що позолоченій іконі, подарованій владою Боснії та Герцеговини главі МЗС РФ Сергію Лаврову, – сотні років.

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Про це говориться в заяві Мінкульту.

Заступниця міністра культури Світлана Фоменко пояснила, що потрібно встановити атрибуцію, чітко визначити іконописну школу і час виготовлення цієї ікони.

"Якщо боснійська сторона не готова передати в Україну для експертизи цю ікону, то тоді ми вимагаємо доступу українських фахівців на територію Боснії і Герцеговини", – зазначила чиновниця.

Вона також підкреслила, що інформація про 300-річний вік ікони і викрадення її з Луганська, поки не підтверджена.

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"У нас є попередня експертиза Національного художнього музею, яка відносить цю ікону до періоду початку XX ст. А питання, звідки саме вивезений цей артефакт, зараз вивчають правоохоронні органи в рамках відкритого кримінального провадження", – додала Фоменко.

Вона також зазначила, що МКІП не надавав свідоцтва на вивезення цієї культурної цінності за кордон, тому її володілець має надати документи, які підтверджують його право власності, або документ, який підтверджує, що він законно з території України вивіз цю ікону.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що член президії Боснії та Герцеговини від сербів Мілорад Додік повідомив, що його країна може віддати викрадену з Луганська ікону України, якщо Київ зможе довести, що шукав її раніше.

У відповідь наш МЗС заявив, що Україна не сприймає ультиматум Додіка про повернення викраденої в Луганську 300-річної ікони.

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