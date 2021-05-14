Мінкульт вимагає від Youtube заблокувати канал Дудя? Ми перевірили чутки

Таке рішення нібито прийняли через ситуацію навколо інтерв'ю українського блогера Івангая

У Мережі з'явилися чутки, що Міністерство культури вимагає від Youtube заблокувати канал російського блогера Юрія Дудя. Журналісти "Сьогодні" розібралися, що відбувається.

Що відбувається?

Реклама

Різні Telegram-канали опублікували новину про те, що Міністерство культури і інформполітики звернулося до адміністрації YouTube з вимогою про блокування каналу Юрія Дудя на території України. Таке рішення нібито прийняли через ситуацію навколо інтерв'ю українського блогера Івангая.

І що, це правда?

Журналісти "Сьогодні" звернулися до Міністерства, щоб підтвердити або спростувати цю інформацію. Як виявилося, відомство не висувало подібної вимоги до відеохостингу.

"Міністерство культури та інформаційної політики України не надсилало жодних звернень до відеохостингу YouTube щодо блокування згаданого каналу", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, конфлікт журналіста Дудя з українським влогером викликав резонанс в Мережі. А все через вирізану частину інтерв'ю, через яку Івангай назвав Дудя "сс*клом й*баним". Всі подробиці – читайте в нашому матеріалі.