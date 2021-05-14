Мінкульт вимагає від Youtube заблокувати канал Дудя? Ми перевірили чутки

У Мережі з'явилися чутки, що Міністерство культури вимагає від Youtube заблокувати канал російського блогера Юрія Дудя. Журналісти "Сьогодні" розібралися, що відбувається.
Що відбувається?
Різні Telegram-канали опублікували новину про те, що Міністерство культури і інформполітики звернулося до адміністрації YouTube з вимогою про блокування каналу Юрія Дудя на території України. Таке рішення нібито прийняли через ситуацію навколо інтерв'ю українського блогера Івангая.
І що, це правда?
Журналісти "Сьогодні" звернулися до Міністерства, щоб підтвердити або спростувати цю інформацію. Як виявилося, відомство не висувало подібної вимоги до відеохостингу.
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"Міністерство культури та інформаційної політики України не надсилало жодних звернень до відеохостингу YouTube щодо блокування згаданого каналу", – сказано в повідомленні.
Нагадаємо, конфлікт журналіста Дудя з українським влогером викликав резонанс в Мережі. А все через вирізану частину інтерв'ю, через яку Івангай назвав Дудя "сс*клом й*баним". Всі подробиці – читайте в нашому матеріалі.