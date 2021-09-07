Міноборони передало Кабміну План оборони України: що він передбачає

Нова оборонна стратегія розроблялася з 2019 року у взаємодії з усіма відомствами сектору безпеки і оборони України

У України буде нова оборонна стратегія / Фото: AFP

Міністерство оборони передало на розгляд Кабінету міністрів проєкт принципово нового стратегічного документа План оборони держави. При цьому міністр оборони Андрій Таран визнав неефективною нинішню систему державного планування щодо захисту держави.

Про це передає пресслужба МОУ.

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За його словами, цей План оборони розроблявся з 2019 року у взаємодії з усіма відомствами сектору безпеки і оборони України і враховує існуючі та прогнозовані загрози національній безпеці.

Міністр зазначив, що раніше основна роль відводилася органам військового управління ЗСУ, які не володіли достатніми повноваженнями для повноцінного залучення до процесу планування інших державних органів.

"Флагманом оборони України від збройної агресії залишаються звичайно Збройні сили. Але захист територіальної цілісності і недоторканості – це справа усієї держави, органів влади і всього народу. Можна зрозуміти, що у мирний час цьому питанню приділялося менше уваги. Однак є запитання, чому документ такого рівня не постав у перші роки гібридної збройної агресії з боку РФ. Сьогодні ми взяли на себе ініціативу: вперше доктринально оформлюється концентрація скоординованих зусиль усього державного апарату, громадянського суспільства та сил безпеки і оборони в єдину силу з відсічі агресій різного масштабу і географічного спрямування на принципах "всеохоплюючої оборони", – сказав Таран.

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Глава відомства підкреслив, що в комплексний захист держави згідно зі Стратегією воєнної безпеки України покладено структури з більш ніж десятьма складовими Плану оборони. Вони охоплюють ключові сфери функціонування держави під час збройного захисту.

"План дає змогу сповна використати потенціал державного апарату та органів місцевого самоврядування для сприяння, підтримки та забезпечення дій сил оборони під час виконання ними завдань у конкретному місці у конкретний час", – додав міністр.

Як Україна змінювала стратегію своєї оборони

До 2014 року в Україні не приділяли особливої уваги армії, оскільки військова агресія здавалася чимось фантастичним. Але після нападу Росії армію довелося не просто відновлювати з нуля, але й змінювати.

Так, наприклад, з березня 2020-го Верховна Рада прийняла закон про перехід української армії на нову структуру управління, привівши її до стандартів НАТО. Генеральний штаб займатиметься формуванням армії – набір особового складу, підготовка, оснащення, будівництво інфраструктури тощо. А головнокомандувач ЗСУ відповідатиме за застосування ЗСУ – безпосереднє виконання операцій, бойових завдань.

Також був прийнятий закон про національний спротив – створення територіальної оборони як окремого роду військ. Рух опору діятиме і на окупованих територіях, проводитиме розвідувально-диверсійну діяльність.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше президент Володимир Зеленський розповідав, що в Україні до 2035 року побудують великий військовий флот. Він розповів, що планується побудувати в Україні найближчими роками.