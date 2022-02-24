Міноборони зробило звернення до українців через ранкові обстріли

Міністр оборони Олексій Рєзніков звернувся до громадян України у зв'язку з нічним обстрілом та запровадженням військового стану в Україні. Текст він опублікував на своїй сторінці Facebook .
Не панікувати
"Ворог розпочав інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході, а також центри військового управління та аеродромів в інших регіонах. Українська армія тримає оборону і дає відсіч російським військам. Наші військові роблять все, щоб захистити вас і не дати агресору шанс на прорив. Сьогодні я в черговий раз звертаюся до вас: зберігайте спокій! По можливості залишайтеся вдома. Ситуація контрольована, але нашій армії зараз як ніколи потрібна ваша підтримка. Ваш спокій та впевненість у Збройних силах України найкраща допомога! Ми оперативно інформуватимемо про ситуацію", – написав він.
Що сталося вранці
- Радник міністра МВС Антон Геращенко розповів, де в Україні фіксують вибухи після гучної заяви президента РФ Володимира Путіна щодо початку спецоперації в Україні. Геращенко зазначив, що в Україні були ракетні удари по центрах військового управління, аеродромів, військових складів у Києві, Харкові та Дніпрі. Йдуть артилерійські обстріли кордону.
- У місті Ніжин Чернігівської області обстріляли командно-диспетчерський пункт ДСНС. Внаслідок обстрілу поранено трьох рятувальників.
- У Черкаській області оголошено евакуацію. Йдеться про Уманський район.
- Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що триває обстріл об'єктів військової інфраструктури.
- У Києві звучать сирени цивільної оборони, вранці було чути обстріл районів.
- Укрзалізниця повідомила про те, що всі потяги курсують за графіком.
- На Луганщині розпочалася евакуація місцевих жителів.
- Президент України Володимир Зеленський заявив про запровадження воєнного стану по всій Україні.