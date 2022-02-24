Міноборони зробило звернення до українців через ранкові обстріли

Міністр оборони Олексій Рєзніков звернувся до громадян України у зв'язку з нічним обстрілом та запровадженням військового стану в Україні. Текст він опублікував на своїй сторінці Facebook .

"Ворог розпочав інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході, а також центри військового управління та аеродромів в інших регіонах. Українська армія тримає оборону і дає відсіч російським військам. Наші військові роблять все, щоб захистити вас і не дати агресору шанс на прорив. Сьогодні я в черговий раз звертаюся до вас: зберігайте спокій! По можливості залишайтеся вдома. Ситуація контрольована, але нашій армії зараз як ніколи потрібна ваша підтримка. Ваш спокій та впевненість у Збройних силах України найкраща допомога! Ми оперативно інформуватимемо про ситуацію", – написав він.