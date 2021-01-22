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Міносвіти роз’яснило, як школярів будуть набирати у 10-11 класи

22 січня, 16:47

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Школи видаватимуть накази про переведення учнів у наступний клас

Міністерство освіти і науки України заявило, що жодного випускника 9-х класів не буде позбавлено права на продовження здобуття повної загальної середньої освіти.

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Як повідомляється на офіційному сайті міністерства, рівний доступ до якісної повної загальної середньої освіти для кожної дитини є ключовим пріоритетом держави.

Зарахування до 10-х класів закладів загальної середньої освіти відбуватиметься після видання наказу про переведення до нього учнів 9-х класів цього ж закладу освіти.

Наказ буде поширюватися на учнів, які не виявили намір припинити навчання в цьому закладі і не були відраховані або переведені до іншого закладу освіти відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти.

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Нагадаємо, після дев'ятого класу учні продовжать вчитися в ліцеях, які замінять старшу школу. Це прописано в законі "Про повну загальну середню освіту". Потрапити до ліцею буде не так просто. Згідно із законом, ліцеї можуть створювати тільки в містах з населенням понад 50 тис. Прийматимуть у старшу школу за конкурсом. Зміни почнуться в 2024 році.

Більше читайте на сайті "Сьогодні" у статті: "З 2024 року в школах не буде старших класів – закон".

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Джерело: Сьогодні

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