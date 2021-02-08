МОЗ буде переконувати вакцинуватися від COVID-19 за допомогою "авторитетів"

Для популяризації кампанії з вакцинації українців від COVID-19 Міністерство охорони здоров'я крім першочергових щеплень першим особам планує залучати людей, які є авторитетами в суспільстві.

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Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в рамках форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді", передає "Суспільне".

"Ми допускаємо внесення змін саме щодо популяризації кампанії. Хочемо показати безпечність цієї вакцини, якою ми будемо вакцинувати громадян. Для цього потрібно, щоб у людей була довіра. Така довіра виникає коли, наприклад, міністр охорони здоров'я говорить, що треба вакцинуватися, або президент країн", – пояснив Степанов.

Міністр додав, що, незважаючи на те, що він із президентом Володимиром Зеленським не належать до жодної групи ризику і підпадають під п'ятий етап вакцинації, їх можуть вакцинувати серед перших, для популяризації вакцинації.

"Таким шляхом йдуть різні країни світу, коли перші особи держави вакцинуються", – сказав Степанов.

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Водночас, за його словами, в перших лавах вакцинованих можуть опинитися і "авторитети в суспільстві", але про кого саме йдеться, міністр не уточнив.

"Тут (серед перших вакцинованих. – Ред.) можуть бути і люди, які є авторитетами в суспільстві. Ми на цьому тижні визначимося і внесемо відповідні зміни щодо кількості людей, які можуть власним прикладом довести безпечність вакцини та, як наслідок, збільшити кількість людей, готових до безкоштовної вакцинації" , – розповів Степанов.

За його словами, коли буде ухвалене відповідне рішення, воно буде закріплене "дорожньою картою і планом вакцинації".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що готовий вакцинуватися від коронавірусу першим, щоб показати приклад іншим, але все-таки буде робити щеплення разом із військовими.

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