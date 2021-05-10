Жодного щеплення за добу в Києві і 11 областях. МОЗ розпочинає перевірки вакцинації

Чиновники почнуть їздити з перевірками в регіони – на місцях дізнаватимуться про проблеми з вакцинацією українців

Фото: УНІАН

Міністерство охорони здоров'я з початку цього тижня почне здійснювати візити в регіони з метою контролю за кампанією по вакцинації проти COVID-19.

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Про це на прес-брифінгу в Києві повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, з наступного тижня почнуться моніторингові візити в області України, метою яких є проаналізувати стан проведення прищепної кампанії.

"Оскільки дуже часто з'являються повідомлення або про відмову робити щеплення без декларації, або про вакцинацію людей, які не передбачені дорожньою картою. Кожен конкретний випадок порушення алгоритмів розглядатимуть у Міністерстві охорони здоров'я", – сказав Ляшко.

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За даними заступник міністра, на 7 травня вакциною AstraZeneca Covishield прищепили 480 тисячі 564 чоловік, вакциною CoronaVac компанії Sinovac Biotech – 67 тисячі 143 чоловік, вакциною Pfizer – 48 тисяч 774 чоловік, препаратом AstraZeneca SKBio – 225 тисяч 289 чоловік.

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МОЗ повідомляє, що за добу 9 травня щеплення від COVID-19 отримали 1004 українців, а з початку прищеплювальної кампанії – 863 тис. 645 чоловік. З них 446 чоловік завершили вакцинацію (отримали дві дози препарату). У лист очікування щеплення записалася 529 тис. 431 чоловік.

У той же час на сайті прищеплювальної компанії повідомляється, що за минулу добу при цьому в Києві і 11 областях не зробили жодного щеплення.

Раніше ми вже писали, що в Україні практично зупинилася вакцинація від коронавіруса.

Нагадаємо, ввечері 9 травня в "Борисполі" приземлився лайнер, який доставив в Україну чергову партію китайської вакцини від коронавіруса CoronaVac компанії Sinovac Biotech – 500 тис. доз.

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