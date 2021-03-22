МОЗ назвало найбільш вразливу групу українців: 80% всіх смертей від COVID-19

Було проаналізовано статистику з серпня 2020 по березень 2021

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що найбільш уразливими до захворюванню COVID-19 залишаються люди похилого віку.

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Про це повідомляє агентство РБК-Україна .

За словами топ-чиновника МОЗ, люди похилого віку все ще в "червоній зоні" ризику, оскільки найбільша частка хворих саме в групі передпенсійного і пенсійного віку.

"Ми проаналізували помісячно вікову долю хворих з серпня 2020 року по березень 2021 року. Такий же аналіз зробили і з віковою часткою померлих з діагнозом "коронавірусна хвороба". І побачили, що в Україні структура захворюваності за віком майже незмінна. При цьому останні три місяці бачимо зростання саме у віковій групі 60+", – розповів він.

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У віковій групі понад 60 років, як зазначив Ляшко, також спостерігається найбільш критичне перебіг захворювання. Зокрема, 75-80% всіх смертельних випадків реєструється саме в цій віковій групі. У віковій групі 65 і старше вище і ймовірність повторного інфікування.

Нагадаємо, в Україні виявлено нову мутацію коронавірусу, вона ще небезпечніша й агресивніша.

Також повідомлялося, що гендиректор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко попередив: у 20% хворих на COVID-19 нема антитіл.

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