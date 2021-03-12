МОЗ не встигне використати COVID-вакцину через термін придатності? Ми перевірили

Україна закупила 500 тисяч доз індійської вакцини від коронавірусу Covishield. Однак використати препарат не встигнуть, оскільки закінчиться його строк придатності – така інформація з'явилася у ЗМІ. Журналісти "Сьогодні" перевірили, чи це так.

Що відбувається?

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У лютому МОЗ отримало 500 тисяч доз препарату Covishield. Згідно з офіційним календарним планом вакцинації, цю кількість мають використати до квітня.

/ Фото: Минздрав

Однак за фактом кампанія з вакцинації просувається набагато повільніше, ніж розраховувала влада – зараз робиться близько 2400 щеплень щодня. На сьогоднішній день щеплення отримали 38 237 осіб.

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До того ж, як з’ясувалося, строк придатності препарату Covishield закінчується 23 червня 2021 року. Документ з такими даними опублікувало видання "ZN". Аналогічна інформація вказана і на сайті Державного реєстру лікарських засобів.

Отже, за поточного середнього темпу вакцинації МОЗ не встигне використати всю кількість вакцини ні до квітня, як запланували у відомстві, ні до червня – коли препарат стане непридатним.

Сайт "Сьогодні" звернувся за коментарем до Міністерства охорони здоров'я через таку ситуацією. Позицію відомства ми готові опублікувати, щойно отримаємо відповідь.

Як повідомлялося раніше, країни Євросоюзу масово зупиняють використання препарату від коронавірусу компанії AstraZeneca. Відмовилися від вакцинації вже в Данії, Норвегії, Італії, Ісландії, Болгарії, Румунії і Таїланді. Чи варто боятися британської розробки – читайте в нашому матеріалі.

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