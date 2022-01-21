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МОЗ оновив карантинні зони в Україні – які регіони ризикують "почервоніти"

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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21 січня, 09:44
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Станом на 21 січня у нашій країні жовтими залишаються 17 областей
В Україні помаранчевих областей знову побільшало. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні помаранчевих областей знову побільшало. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні у п'ятницю, 21 січня, знову розширилася помаранчева карантинна зона. Тепер в епіднебезпеці опинилася Чернігівська область.

Про це свідчать дані МОЗ.

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Карантинні зони в Україні

До помаранчевої карантинної зони потрапили такі області:

  • Івано-Франківська
  • Рівненська
  • Сумська
  • Чернівецька
  • Львівська
  • Тернопільська
  • Житомирська
  • Чернігівська

Інші регіони входять до жовтої карантинної зони.

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Карантинні зони в Україні станом на 21 січня

Статистика коронавірусу

В Україні минулої доби, 20 січня, зафіксовано 20 156 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Це на 1677 осіб більше, ніж за 19 січня.

Також за минулу добу:

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  • госпіталізовано – 2226 осіб;
  • летальних наслідків – 150;
  • одужало – 4486 осіб.

За період пандемії в Україні

  • захворіло – 3819538 осіб;
  • одужало – 3576268 осіб;
  • летальних наслідків – 98 993.

В Україні розпочався новий спалах коронавірусу

В Україні розпочався черговий спалах СOVID-19. 19 січня у країні зафіксували понад 18 тисяч нових випадків. Цей показник значно вищий, ніж раніше. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.

"В Україні за 19 січня вже зафіксовано 18 479 нових підтверджених випадків COVID-19. Це свідчить про те, що в країні почався спалах", – сказав він.

Ляшко уточнив, що епіцентр спалаху – захід України.

"Найскладніша епідситуація – в Івано-Франківській області. Негативна динаміка вже спостерігається у Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях", – сказав міністр.

МОЗ вимагає ввести червону зону на Прикарпатті

Через складну ситуацію з коронавірусом влада надіслала подання про запровадження в Івано-Франківській області червоної зони карантину.

Ляшко пояснив, що Івано-Франківська область вже перевищує три показники. Два з них свідчать про зростання навантаження на медичну систему – це рівень госпіталізацій та динаміка захворюваності.

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