МОЗ оновило зони карантину: "червоних" стало більше

Міністерство охорони здоров'я України оновило перелік областей по зонах карантину. Незважаючи на прогнози експертів, Івано-Франківська, Закарпатська і Чернівецька області залишаються в "червоній зоні".
Про це повідомляє МОЗ.
Так, за станом на 9 квітня в "червоній зоні" знаходяться Київ і 12 областей:
- Київська область;
- Житомирська область;
- Закарпатська область;
- Запорізька область;
- Івано-Франківська область;
- Львівська область;
- Миколаївська область;
- Одеська область;
- Сумська область;
- Хмельницька область;
- Чернівецька область;
- Чернігівська область.
За останню добу ще одна область перейшла від "помаранчевої зони" в "червону" – Запорізька.
У МОЗ прогнозують, що в середньому вихід з "червоної зони" до показників "жовтої" у регіонів займає 3-4 тижні.
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У "помаранчевій зоні" карантину знаходяться:
- Вінницька область;
- Волинська область;
- Дніпропетровська область;
- Донецька область;
- Кіровоградська область;
- Луганська область;
- Полтавська область;
- Рівненська область;
- Тернопільська область;
- Харківська область;
- Черкаська область.
У "жовтій зоні", як і раніше залишається тільки Херсонська область. У "зелену зону" не потрапила жодна з українських областей.
Примітно, що 8 квітня, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявляв, що вже сьогодні, 9 квітня, Івано-Франківська область може вийти з "червоної зони" і відразу ж перейти в "жовту".
"Івано-Франківська область, швидше за все, завтра буде виведена з червоного рівня. Вони досягли показників, які дозволяють перевести їх в "жовту зону". Закарпатська область – через день – два також вийде з червоного рівня. Тобто ми бачимо стабілізацію процесу на заході країни" , – сказав він.
А Харківська область, за словами Ляшка, в найближчі дні може потрапити в "червону зону". Там погіршилася епідеміологічна ситуація. Місцева влада прийняла рішення посилити карантин з 10 квітня. Дитячі садки, метро та громадський транспорт працюватимуть в звичайному режимі.
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