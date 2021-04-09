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МОЗ оновило зони карантину: "червоних" стало більше

9 квітня, 13:42

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

У Запорізькій області погіршилися показники

Міністерство охорони здоров'я України оновило перелік областей по зонах карантину. Незважаючи на прогнози експертів, Івано-Франківська, Закарпатська і Чернівецька області залишаються в "червоній зоні".

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Про це повідомляє МОЗ.

Так, за станом на 9 квітня в "червоній зоні" знаходяться Київ і 12 областей:

  • Київська область;
  • Житомирська область;
  • Закарпатська область;
  • Запорізька область;
  • Івано-Франківська область;
  • Львівська область;
  • Миколаївська область;
  • Одеська область;
  • Сумська область;
  • Хмельницька область;
  • Чернівецька область;
  • Чернігівська область.

За останню добу ще одна область перейшла від "помаранчевої зони" в "червону" – Запорізька.

У МОЗ прогнозують, що в середньому вихід з "червоної зони" до показників "жовтої" у регіонів займає 3-4 тижні.

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У "помаранчевій зоні" карантину знаходяться:

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  • Вінницька область;
  • Волинська область;
  • Дніпропетровська область;
  • Донецька область;
  • Кіровоградська область;
  • Луганська область;
  • Полтавська область;
  • Рівненська область;
  • Тернопільська область;
  • Харківська область;
  • Черкаська область.

У "жовтій зоні", як і раніше залишається тільки Херсонська область. У "зелену зону" не потрапила жодна з українських областей.

Примітно, що 8 квітня, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявляв, що вже сьогодні, 9 квітня, Івано-Франківська область може вийти з "червоної зони" і відразу ж перейти в "жовту".

"Івано-Франківська область, швидше за все, завтра буде виведена з червоного рівня. Вони досягли показників, які дозволяють перевести їх в "жовту зону". Закарпатська область – через день – два також вийде з червоного рівня. Тобто ми бачимо стабілізацію процесу на заході країни" , – сказав він.

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А Харківська область, за словами Ляшка, в найближчі дні може потрапити в "червону зону". Там погіршилася епідеміологічна ситуація. Місцева влада прийняла рішення посилити карантин з 10 квітня. Дитячі садки, метро та громадський транспорт працюватимуть в звичайному режимі.

Раніше ми повідомляли, що в Харкові від наслідків COVID-19 помер головлікар лікарні. Медик захворів COVID-19 в жовтні минулого року, а через два місяці впав в кому.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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