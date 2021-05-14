МОЗ оновило зони карантину. Одна область перейшла в "помаранчеву"

Тепер не всі області в країні "жовті" – до "помаранчевої зони" повернулася одна область – нові дані Міністерства охорони здоров'я

Міністерство охорони здоров'я оновило карантинні зони в Україні. Так, Миколаївська область потрапила до списку "помаранчевих".

Реклама

Про це свідчать нові дані МОЗ.

В області перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування – 20,6%, при максимально допустимих 20%.

Таким чином, Миколаївська область стала єдиним регіоном у "помаранчевій зоні" карантину. Усі інші – "жовті".

Нагадаємо, у Львівській ОДА чекають, що захворюваність на ковід у найближчі дні почне рости, адже люди не дотримувалися карантину під час свят.

Крім того, ми писали, що Кабінет міністрів України збирається продовжити адаптивний карантин в Україні до серпня. Пом'якшення буде можливе тільки після того, як буде вакцинована більшість українців.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні