МОЗ оновило зони карантину. Одна область перейшла в "помаранчеву"

Міністерство охорони здоров'я оновило карантинні зони в Україні. Так, Миколаївська область потрапила до списку "помаранчевих".
Про це свідчать нові дані МОЗ.
В області перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування – 20,6%, при максимально допустимих 20%.
Таким чином, Миколаївська область стала єдиним регіоном у "помаранчевій зоні" карантину. Усі інші – "жовті".
Нагадаємо, у Львівській ОДА чекають, що захворюваність на ковід у найближчі дні почне рости, адже люди не дотримувалися карантину під час свят.
Крім того, ми писали, що Кабінет міністрів України збирається продовжити адаптивний карантин в Україні до серпня. Пом'якшення буде можливе тільки після того, як буде вакцинована більшість українців.
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